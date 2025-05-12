彭政閔、林郁婷、林友茂 世壯運3聖火代表

曾效力中華職棒中信兄弟隊的彭政閔，將擔任世壯運的聖火代表。（世壯運執委會提供）

2025/05/12 13:05

〔記者何玉華／台北報導〕2025年雙北世界壯年運動會今天（12日）公布首批3位聖火代表，分別是台灣棒球傳奇彭政閔、奧運拳擊金牌得主林郁婷，以及金氏世界紀錄「最年長羽球員」林友茂，各自代表運動、年輕與共融的精神；3人將在17日開幕典禮上擔任聖火代表角色，象徵世壯運「終身運動」及「全民運動」的理念。

曾效力中華職棒中信兄弟隊的彭政閔，退休後仍致力於棒球推廣，他表示，受邀擔任聖火代表者，很開心也很期待，透過這個場合分享運動的熱情，是一種很棒的交流機會，希望他的參與能讓更多人認識世壯運，投入運動、享受健康生活。他分享說，即使退役，但運動已成為生活的一部份，平常還是會做重量訓練、慢跑，也會和小朋友打球，保持活動度和健康。

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林郁婷是台灣首位在世界盃賽事青年級組中獲得獎牌的女子拳擊手、台灣首位贏得世界拳擊錦標賽冠軍的選手。在2024年巴黎奧運拳擊比賽女子羽量級中，擊敗了波蘭選手茱莉亞·塞琳梅塔，成為台灣首位奪得奧運金牌的拳擊手，她表示，雖尚未達參賽年齡，但能受邀出席開幕典禮非常榮幸，希望把運動的熱情與正能量分享給大家，並且鼓勵所有參賽者都能享受比賽。

104歲的林友茂，年輕時就參與田徑、籃球、排球及太極拳等運動。從50歲開始投身羽球運動，他表示，最享受揮拍殺球的樂趣，以及全場歡聲雷動的氣氛，也因堅持這項數十年的運動嗜好，獲金氏世界紀錄認證為「全球最年長羽球員」，能站上世壯運舞台，是他羽球生涯中很重要的里程碑。

林郁婷將擔任世壯運的聖火代表。（世壯運執委會提供）

金氏世界紀錄認證為「全球最年長羽球員」的林友茂，將擔任世壯運的聖火代表。（世壯運執委會提供）

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