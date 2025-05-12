遭藥師公會提告圖利 邱泰源：盼不同團體坐下談

藥師公會理事長黃金舜（左五按鈴者）今帶領幹部，至台北地檢署按鈴提告衛福部長邱泰源、中醫藥司長蘇奕彰，涉貪污治罪條例圖利等罪嫌。（記者王定傳攝）

2025/05/12 13:08

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部今年3月18日公告藥事法第103條解釋令，藥師公會全聯會不滿不必經國考，只要符合中藥或生藥相關學系畢業生修畢特定課程達標，即可經營中藥販賣業務，先後到衛福部快閃、凱道抗議，要求撤回，今（12日）更至台北地檢署按鈴提告衛福部長邱泰源、中醫藥司長蘇奕彰，涉貪污治罪條例圖利等罪嫌。對此，邱泰源強調，尊重發聲權利，希望請不同團體坐下來談。

許多民眾習慣到中藥行抓藥進補，可能是燉雞湯、四神湯、四物湯等，這些老店家許多是自古師徒傳承或子承父業，只是隨著時代演進，已從20年前1萬多家降至7千多家，業界估計10年內將不足3千家。

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蘇奕彰之前已解釋，中藥材從栽培、採收與加工，以及基原鑑別、炮製、包裝、儲藏管理等都需專業與經驗，考量中藥販賣業衰退速度太快，因此核釋藥事法第103條「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定，開放中藥或生藥相關學系畢業生修畢中藥核心課程且實習1年以上，可登記為中藥商。

不過，此舉引發藥師公會全聯會不滿，認為讓不具藥師資格者，可藉此取得中藥販賣資格，造成「買藥像買菜」，罔顧國人用藥安全，因此先後到衛福部快閃、凱道抗議，今日更至台北地檢署按鈴提告邱泰源、蘇奕彰，涉貪污治罪條例圖利等罪嫌。

對此，邱泰源指出，尊重每個人都有發表不同聲音的權利，衛福部希望請不同團體坐下來談，而站在國家發展的角度，不管是西藥或中藥，都留在台灣發展，醫療才能有韌性。

蘇奕彰指出，民主、法治社會尊重不同的意見與表達的權利，衛福部一定是依法行政，會以國家社會整體的利益做考量，決策也一定合乎法律，並且要提供民眾最大的民生與醫療健康照護上的效益。

蘇奕彰說明，這個案子已經有2年的時間與各團體溝通，當然一定有人會不滿意，即使是中醫藥產業界也不滿意，因為覺得過度被壓制、整個產業都在萎縮。他認為衛福部不會只考量單一團體，一定是以整個國家社會最好的方向來做，還是希望專業分工合作，因為中藥販售既不是醫事人員，也不是面對醫藥使用上的調劑權問題，西藥與中藥不一樣，本來就應該站在中醫藥產業的發展方向上來思考問題。

針對遭告圖利罪，蘇奕彰表示，有待了解提告內容才有辦法回應，但大家在社會上都有不同的做事方法和經驗，公部門當然會尊重各個團體，只是通常是不願意溝通才會走到司法，還是希望各個產業團體之間能夠好好溝通、充分合作，畢竟台灣很小，希望用有限的資源、能力創造出中藥引領全球的發展。

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