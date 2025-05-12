金城國中段考驚見「精液豆漿」爭議題 國教盟：家長瞬間炸鍋

金門金城國中段考出現「精液豆漿」、「綠茶婊」等大量不雅字眼，家長團體國教行動聯盟今（12）日發聲明怒轟師資失格，理事長王瀚陽提出國教盟4項訴求。（國教盟提供）

2025/05/12 12:59

〔記者林曉雲／台北報導〕金門縣金城國中段考考題出現「精液豆漿」、「綠茶婊」等大量不雅字眼，家長團體「國教行動聯盟」今（12）日發聲明怒轟教師失格，強調這不僅是個人失誤，命題的翁姓教師為師範大學衛教系畢業，仍出現如此嚴重失當行為，證明現行師資培育養成教育嚴重缺乏性教育專業訓練。

國教盟理事長王瀚陽指出，此次引發爭議的段考考題，據了解來自康軒版九年級下冊健康與體育教材第1單元第1章「青春『性』福頌」與第2章「性病防護網」，近期國教盟公布青少女15至19歲梅毒感染率10年成長53倍，青少年淋病12年暴增7倍，清楚反映出台灣性教育全面失守的現狀，當專業出身教師都無法正確引導學生，錯誤的價值觀與資訊必然進入校園，青少年性病飆升的數據即為此後果的明確證據。

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國教盟青年部執行長李雨函表示，依國教盟今年全國青少年10大關注議題調查，青少年普遍認為目前學校的性教育嚴重不足，甚至有所誤導，調查也顯示，國高中學生高度關注老師與家長能否教導正確的性觀念與價值觀，期待透過學校教育學會如何尊重他人並建立健康的人際關係。

李雨函指出，更令人痛心的是學生對不當考題竟未覺察有問題，代表這就是老師平日的教學內容，從前年台大經濟系學會會長選舉政見涉及嚴重性別歧視，可知這種現象已非單一事件，而是教師長期傳遞偏頗、扭曲價值觀的結果。

國教盟家長部主任鍾君偉表示，金城國中事件讓家長群組瞬間炸鍋，充滿憤怒與焦慮，許多家長質疑，為何學校害怕進行正確的性教育，卻容許這些不雅詞語出現在考卷上？學生從小接受溫和有禮的教育，如今面對考題中的粗俗用語，不僅感到疑惑，也對學校教導的價值產生質疑。

國教盟提出4項訴求：

1.立即公布完整調查報告與處分決議，明確責任歸屬。2.全面檢討現行師資培育制度，加強性教育專業培訓，並制定明確的專業標準與認證制度。

3.落實家長參與課程規劃權利，廣納家長意見，確保性教育符合本土需求。

4.建立「青少年性健康資源平台」，提供匿名諮詢服務與即時性教育資源。

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