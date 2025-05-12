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    澎湖「友善環境耕作」評鑑 呂世強獲雙冠王

    呂世強榮獲雪翠高麗菜及洋蔥，評鑑雙料冠軍。（記者劉禹慶攝）

    呂世強榮獲雪翠高麗菜及洋蔥，評鑑雙料冠軍。（記者劉禹慶攝）

    2025/05/12 13:29

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣新興農業發展協會今（12）日在馬公市公所3樓禮堂，舉辦「友善環境耕作」雪翠高麗菜及洋蔥評鑑活動，由理事長陳盡川主持，高雄農改場澎湖分場長黃柄龍、澎湖縣政府農漁局農牧科長高吟秋等人擔任嘉賓，經過評選結果，呂世強獲得雪翠高麗菜及洋蔥雙料冠軍。

    成立已3年的澎湖縣新興農業發展協會，為使澎湖農業耕作者，把握耕作季節朝有機農業耕作，5月9日採樣送屏東縣九如果菜市場檢測結果，農藥殘留均「未檢出」！符合「友善環境耕作」，除了今日評鑑外，15日在馬公捐血中心贈送捐血者高麗菜及洋蔥各2顆，正宗汽車修理廠再加碼贈送養生酵素。

    協會總幹事孫清議表示，此次有4人參賽，澎湖縣9成耕地經過半世紀無耕作，有機質含量超過4%，比外縣市約1%高許多，且無鄰田污染之虞，最適合於銀合歡剷除復耕時，就近普遍輔導朝「友善環境耕作」，亦屬有機農業只是無驗證，以使澎湖縣成為無化學肥料及農藥之縣，並達到淨零目標，更能吸引觀光客前來旅遊，是協會成立宗旨。

    澎湖縣因3、4月始漸有陽光可行光合作用，且5月全台灣除了高山以外，只有澎湖縣高麗菜可收穫 甚至洋蔥每顆都有1斤。加上土壤經過每年冬季「鹽霧」的淬煉，含有豐富的礦物質，5月的蔬菜比冬季少陽光更甜脆，更能發揮生產價值。雪翠高麗菜及洋蔥今推廣年已進入第3年，已漸使此2項作物，漸成為澎湖縣的新興產業。

    澎湖縣新興農業發展協會，極力發展雪脆高麗菜與洋蔥。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣新興農業發展協會，極力發展雪脆高麗菜與洋蔥。（記者劉禹慶攝）

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