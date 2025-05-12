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    首頁　>　生活

    法國生活節有「高雄味」! 法餐名廚、世界冠軍麵包師入列

    國際級卡司台法美聲歌手及樂團齊聚法國生活節，Jaime Bono、Gauthier Herbin、Estelle Perr。（行國處提供）

    國際級卡司台法美聲歌手及樂團齊聚法國生活節，Jaime Bono、Gauthier Herbin、Estelle Perr。（行國處提供）

    2025/05/12 12:45

    〔記者王榮祥／高雄報導〕2025法國生活節登場倒數！高市行國處今再公布活動卡司，包括國際級音樂劇演員、法式爵士女伶及跨國樂團，並邀請高雄在地法餐名廚簡天才、世界盃麵包大師賽冠軍王鵬傑參與，為生活節增添高雄味，相關訊息可至高市府官網查詢。

    行國處長張硯卿指出，橫跨音樂、戲劇的法式音樂盛典，去年演出大獲好評的爵士女伶 Estelle Perrault 張婷雅，今年生活節將再度回歸；知名法國音樂劇演員 Gauthier Herbin 於巴黎迪士尼擔綱演出，曾參演森林王子、拿破崙等法式音樂劇，也將帶來多首法語經典歌曲。

    同樣享有盛名，國際音樂劇女伶 Jaime Bono 擁有細膩情感的演唱實力，將帶來充滿戲劇張力的法式音樂劇之夜；跨國魅力樂團 ADOGA（阿逗仔樂團）、多元音樂風格的 ELATION 樂團也將帶來精彩的熱力演出。

    除音樂陣容吸睛，今年法國生活節新增戶外文化講座，特別邀請來自法國普羅旺斯的吉雷米（Remy Gils）和安娜（Anna）親自現身與民眾互動；文藻外語大學法文系學生也將透過親身經歷，分享實踐跨國夢想的寶貴經歷，讓台法朋友深入了解台灣、高雄與法國間的深厚連結。

    此外，知名法餐主廚簡天才師傅將再度於活動期間打造快閃餐廳「簡天才師傅的味覺饗宴」，推出來自法國尼斯與普羅旺斯的經典名菜，包括「尼斯沙拉」、「尼斯洋蔥派」、「馬賽海鮮湯」及「普羅旺斯燉菜與大章魚」，融合法國與高雄風味精髓；曾獲世界盃麵包大師賽冠軍、高雄在地知名「莎士比亞烘焙坊」創辦人王鵬傑、和高雄餐旅大學也將首度加入，帶來精緻的法式麵包與甜點，更將快閃示範融合台法風情的料理教學。

    享譽國際的高雄法餐大師簡天才，法國生活節期間將限定法餐料理。（行國處提供）

    享譽國際的高雄法餐大師簡天才，法國生活節期間將限定法餐料理。（行國處提供）

    世界麵包大師賽冠軍王鵬傑師傅，將在生活節期間帶來法式烘焙快閃店。（行國處提供）

    世界麵包大師賽冠軍王鵬傑師傅，將在生活節期間帶來法式烘焙快閃店。（行國處提供）

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