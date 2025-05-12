金城國中段考出現好想做愛字眼 台灣性教育學會：深感痛心

金城國中段考出現好想做愛字眼，台灣性教育學會今聲明表示深感痛心。圖為台灣性教育學會與國教行動聯盟去年舉辦「多元對話，尊重專業～建構本土化性教育」學術研討會。（圖由國教盟提供）

2025/05/12 12:53

〔記者林曉雲／台北報導〕針對金城國中段考內容出現「捅屁眼」、「好想做愛」字眼，台灣性教育學會今（12日）發出聲明強力譴責，聲明表示，性不是譁眾取寵的工具，性教育要使用愛與尊重的語言，對金城國中事件深感痛心，性教育有其獨特的議題敏感性，教授性教育課程的老師，需要更深化的教學專業知能與判斷力，才能適當掌握與引導此議題。

聲明表示，對青少年而言，性一向是能引發高度好奇與探索的學習主題，帶有性暗示的語言和髒話也常出現在青少年的次文化中，然而青少年對性議題的認知及接受度差異性極大，不應以為使用這樣的語言風格，才是與青少年打成一片，才叫做接地氣，這是非常危險的錯誤觀念，因為這樣充滿性別歧視、嘲弄、貶低，把性當成低俗玩笑的戲謔方式，完全背離性教育以愛和尊重為基礎的核心價值。

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台灣性教育學會主張，性教育是一種品格教育，也是愛的教育，應以正向健康的方式看待性，而不是把性當作博眼球、拚流量的工具；學校需要專業的老師用愛與尊重的語言教導性教育，而不是將偏差的價值觀以低俗的文字呈現在課堂與試卷上。

聲明表示，金城國中事件彰顯我國現行的師資培育制度，需要再強化性教育知能與對性議題的敏感度，面對日新月異的性教育議題，更需要政府對現有教師在職進修與專業成長的持續投資，也呼籲社會大眾勿因個別教師的不當行為，而否定絕大多數在教育崗位上認真教授性教育課程老師們的努力，需要更多兢兢業業伙伴為青少年性教育一起努力。

身為國中健康教育老師，台灣性教育學會副理事長馮嘉玉則表示，根據現行制度，學校性教育主要透過國中的「健康教育」和高中職的「健康與護理」教授，以國中為例，每週僅有1節健康教育課，3年總計約120節，實際用於教導性教育的單元課程僅有約20個小時，教授內容涵蓋生殖器官、懷孕、性病防治、性別角色、親密交往、分手、恐怖情人、性騷擾、色情、網路交友等多項議題，在極為有限的授課時數中，若未能有效提升師資的專業能力，將無法滿足現代青少年的真實需求。

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