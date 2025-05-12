彰縣砸8千萬供9萬學童每週1天喝牛奶日 王惠美視察「生生有鮮奶」

彰化縣政府投入665萬元協助215所學校建置冷藏設備，因應全縣9萬學童「生生有鮮奶」，與中央「班班有鮮乳」政策無縫接軌，確保營養補給不中斷、不打折。 （記者張聰秋攝）

2025/05/12 12:47

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天星期一，是彰化縣9萬多名學童的「生生有鮮奶」喝牛奶日。縣長王惠美在縣議會定期會開議前，上午先前往彰化市大成國小，視察牛奶冷鏈系統的運送過程。她走進教室，看著小朋友一口接一口地喝下早上新鮮送達的鮮乳，再把喝完的鮮奶盒摺平回收，讚許學童回收動作確實，直呼「好厲害」！學童們也說，牛奶營養又好喝。

今年，彰化縣政府自籌8000萬元推動「生生有鮮奶」政策，另投入665萬元協助215所學校建置冷藏設備，自3月起，每週一天提供全縣公立國中、小學及附設幼兒園的9萬多名學童一瓶免費國產鮮乳，與中央「班班有鮮乳」政策無縫接軌，確保營養補給不中斷、不打折。

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王惠美表示，彰化是酪農大縣，養牛數量與產乳量均居全台之冠，「自己的產業自己救」！該政策優先選用本縣酪農生產的優質生乳，落實「從產地到餐桌」的理念，不僅穩定酪農收益，也讓學童在飲用過程中認識本土農業，培養對土地的認同與感恩。此政策的核心目標，就是照顧孩子的營養，讓他們透過喝牛奶攝取更多鈣質，長得更高、更壯、更健康。

她進一步指出，彰化縣的「生生有鮮奶」計畫強化了冷鏈配送系統，將鮮奶送達校園，再配送到各班，老師們還要逐一確認孩子是否確實飲用，感謝老師們的辛勞與付出。

根據營養專家研究，學齡期是兒童身體與智力發展的重要階段，鮮乳富含蛋白質與鈣質，有助預防肥胖、骨質疏鬆與蛀牙。「生生有鮮奶 學童笑CC」政策除提供高品質國產乳品，也貼心照顧乳糖不耐症學生，提供符合校園食品規範的豆漿及100%純果汁作為替代，落實營養平權，確保每位孩子都能獲得妥善照顧。

縣長王惠美（中）今到教室與小朋友喝鮮奶，學童們分享，牛奶營養又好喝。（記者張聰秋攝）

學童喝牛奶面對鏡頭比「耶」，高興的心情全寫在臉上。（記者張聰秋攝）

小朋友開心喝鮮奶，喝完做自行回收做環保。（記者張聰秋攝）

小朋友喝完鮮奶自行摺平盒子做回收，縣長王惠美鼓勵小朋友「好厲害」。（記者張聰秋攝）

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