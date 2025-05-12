金城國中教師涉性平仇女爭議還兼職 清大金門社大稱已無續聘

金門縣金城國中翁姓教師段考命考爆發性平爭議，被發現也在清大金門社大開課，清大今天回應強調已無續聘。（照片取自網路）

2025/05/12 12:50

〔記者洪美秀、蔡彰盛／新竹報導〕金門縣金城國中9年級「健康與體育」段考題目出現大量仇女、性別歧視、性騷擾等內容，引起外界撻伐。負責出題的翁姓教師被起底在當地任教10幾年，曾參加中國統戰節目，2023年還獲金門縣府「資深優良教師」表揚，另也曾在清華大學金門社區大學教老人肌力體適能等課程；對此，清大表示，翁師開完113年秋季班後，就不再續聘，翁師的簡介也從社大網站移除。

據了解，翁姓老師去年才開始在清大金門社區大學任教，113年春季班開設「老人肌力體式能訓練」、學員數20人，秋季班開設「雕塑健身」、學員數22人，但開完秋季班後，校方就沒有再續聘。

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有網友日前在Threads貼出金城國中段考試題翻拍照片，考題內容竟有「綠茶婊」、「下面羊死了（下面癢死了）」、「精液豆漿」、「女人救世劍（女人就是賤）」、「捅他屁眼」、「低端網紅愛滋貓」等詞句，大量仇視女性、言語性騷擾等詞彙，種種誇張的出題內容引發爭議與外界撻伐，網友痛批「請問國中段考不需要審題嗎」？質疑出題教師藉考卷性騷擾學生。

翁姓教師被發現也在清大金門社大任教，且課設老人肌力體適能相關課程，被點名的清華大學今天回應，翁師在113學年確曾在金門社大開課，包括113年春季班開設「老人肌力體式能訓練」，學員數20人、秋季班開設「雕塑健身」，學員數22人，但之後就未再續聘。

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