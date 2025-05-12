都更牛步！台中平均屋齡逼近30年 外來遊客驚「不像先進城市」

台中平均屋齡逼近30年，議員曝都市更新慢，外來遊客驚「不像先進城市」。（圖：陳雅惠提供）

2025/05/12 12:35

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市平均屋齡逼近30年，30年以上老屋更有高達44萬7千戶，台中市議員陳雅惠指出，尤其東區、南區長年老屋密集，卻遲未能都市更新，日前有來自馬來西亞旅客入住台中火車站旁五星級飯店，窗外卻是整排老屋，遊客驚「不像先進城市」，促市府應以跨局處單位加速通盤檢討；台中市副市長黃國榮說，市府都更委員會本就由跨局處參與，會持續針對東南區加強整合推動與規劃，回應市民對安全與生活品質的期待。

台中市議會今（12）日進行都發建設水利業務質詢，市議員陳雅惠、張芬郁、陳俞融、謝家宜、蕭隆澤與陳淑華等人關心都市更新進度與危樓問題。

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陳雅惠指出，台中市平均屋齡逼近30年，30年以上老屋高達44萬7千戶，東區、南區更是屋齡老舊、街廓狹窄、人口高齡化，卻始終未被納入市府的優先更新區域，市府的都更政策仍集中在個別重劃區，老舊社區等不到更新機會。

她說，日前有來自馬來西亞旅客入住台中火車站旁五星級飯店，但看出窗外，卻看到一整排老屋，遊客驚曝「不像先進城市」，政府投入百億打造高架鐵路與站體後，但城市門面卻未配合改觀，影響觀光客感受，促求市府應針對車站周邊啟動公辦都更或危老重建評估，改善市容與安全。

張芬郁也說，都市更新與危老重建進度緩慢，民間參與意願低，老城區爛尾樓恐難重建，她舉清水中興街倒塌事件為例，促市府重視以防類似事件再發生。

陳俞融也說，北區也是老屋密集，全市有546棟6層樓老公寓，北區就佔50棟，老公寓無電梯、管線老舊、無障礙設施不足，均影響居住安全與品質，要求市府提出明確行動方案與改善目標，勿讓政策空轉。

都發局長李正偉表示，目前針對東南區已有多項補助措施，包括整建維護、老舊街區活化、耐震補強及高風險房屋補助，並納入中央「老宅延壽計畫」；同時針對超過30年老屋也有風險分級與列管，並透過公安申報制度掌握情況。

李正偉另強調，市府已有成立輔導團，提供一對一的申請協助，並設有單一窗口與專線服務，未來會持續加強宣導與行政整合。

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