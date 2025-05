論文遭中國附醫錯誤引述 長庚委任律師向作者求償1元

中國附醫院內醫師投書「刺胳針」卻錯誤引述長庚醫院論文內容。(資料照)

2025/05/12 12:21

〔記者林惠琴/台北報導〕國際期刊「刺胳針」(The Lancet)刊出中國醫藥大學附設醫院醫師李景行、許漱白撰寫的讀者投書,討論台灣健保體系處在崩壞邊緣,但其中錯誤引述長庚醫院發表的數據,長庚醫療財團法人今(12日)指出,已委任律師對李景行等2位作者依法追究名譽損害,並求償新台幣1元。

長庚醫療財團法人指出,對於近日刊載於「The Lancet」的「Taiwan’s national health care on the brink of systemic collapse」文章中,嚴重錯誤引用長庚醫院學術研究數據,造成對國內、外民眾之誤導,特此發表嚴正聲明。

長庚醫療財團法人說明,該文作者中國醫藥大學附設醫院醫師李景行與許漱白所撰文章,將長庚醫院教授林恕民等於今年發表於「Infection and Drug Resistance」期刊中關於COVID-19重症患者的「Omicron感染率」數據,錯誤解讀為「COVID-19死亡率」,此舉已嚴重損害該院醫療團隊專業聲譽。

長庚醫療財團法人表示,考量李景行等身為醫療專業工作者,對醫療文獻應有一定閱讀能力,在撰稿前亦未先與長庚醫院林恕民等討論,即率而撰擬文章並發表於國際期刊,影響該院聲譽極鉅,已委任律師對李景行等2位作者依法追究名譽損害,並求償新台幣1元。另同時函請「The Lancet」在台代理機構,要求針對錯誤引用所產生的社會觀感與國際誤解,儘速予以澄清與修正。

長庚醫療財團法人強調,長庚醫院將持續秉持專業及嚴謹原則致力於高品質醫療照護與學術研究,以造福病人、守護國人健康。

