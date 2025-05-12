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    桃園市舉行聯合海葬 預立環保葬3個月登記667人

    桃市府民政局12日舉辦聯合海葬，今年共有32位先行者選擇海葬。（民政局提供）

    桃市府民政局12日舉辦聯合海葬，今年共有32位先行者選擇海葬。（民政局提供）

    2025/05/12 12:12

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府民政局今（12）日上午8點舉辦聯合海葬，自竹圍漁港出海，並於中壢區殯葬服務中心懷恩廳舉辦追思會，民政局表示，今年共有32位先行者選擇海葬，以豁達姿態回歸藍色擁抱，近年環保葬接受程度越來越高，今年1月實施的生前預立環保葬意願登記服務，上路3個月就吸引667位民眾登記。

    民政局長劉思遠表示，隨著殯葬觀念改變，近年有越來越多人選擇花葬、樹葬、海葬等環保葬，讓逝者以永續方式長存，桃園市自2008年開始，與台北市、新北市聯合舉辦海葬活動，今年邁入第18年，迄今已服務454位先行者完成海葬心願；樹葬也持續增加，2010年樹葬件數為894件，去年成長至1653件，近5年間成長近1倍。

    民政局表示，為鼓勵民眾選擇環保葬，桃園市聯合海葬全程不收任何費用，家屬只要攜帶火化許可證及相關證明即可報名，民政局於今年1月1日開始實施生前預立環保葬意願登記服務，讓民眾可於生前註記環保葬意願，往生後得以依自身意願處理身後事，截至3月31日止，已有667人完成登記。

    此外，市府持續更新殯葬設施，桃園殯葬綜合大樓新建工程編列16億5000多萬元經費，規劃設置禮廳、遺體處理中心、火化場、冷凍室、家屬休息室等，紓解殯葬設施量能不足情形，預計2027年9啟用；中壢殯葬服務中心火化場暨停車場新建工程編列9億4000多萬元經費，規劃設置12座火化爐、187個汽車停車格及118個機車停車格，預計2026年6月啟用，提供中壢殯葬所週邊停車需求。

    桃市府民政局12日舉辦聯合海葬，今年共有32位先行者選擇海葬。（民政局提供）

    桃市府民政局12日舉辦聯合海葬，今年共有32位先行者選擇海葬。（民政局提供）

    桃市府民政局12日舉辦聯合海葬，今年共有32位先行者選擇海葬。（民政局提供）

    桃市府民政局12日舉辦聯合海葬，今年共有32位先行者選擇海葬。（民政局提供）

    桃市府民政局12日舉辦聯合海葬，自竹圍漁港出海，並於中壢區殯葬服務中心懷恩廳舉辦追思會。（民政局提供）

    桃市府民政局12日舉辦聯合海葬，自竹圍漁港出海，並於中壢區殯葬服務中心懷恩廳舉辦追思會。（民政局提供）

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