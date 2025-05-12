「你還有利用價值」 三芝茭白筍推手郭錦炎退休再當選農會理事長

郭錦炎在三芝區農會服務42年，期間建構三芝茭白筍共同運銷系統，確保三芝茭白筍在拍賣市場有高品質、高價位。（記者陳奕劭攝）

2025/05/12 12:24

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府今天（12日）舉行農漁會屆次改選恭賀典禮，邀請各區農漁會新任3首長及理、監事到場相互交流，新北市長侯友宜也到場頒發賀匾與當選證明書，勉勵新任農漁會繼續為農漁民打造優良環境。

在典禮中，侯友宜今天頒發當選證明書與賀匾祝賀新當選的農漁會人員，亦頒發「功在農業」賀匾給退休的新北市農會前總幹事楊棟樑與三芝區農會前總幹事郭錦炎，感謝多年為農業的貢獻。郭錦炎退休後，順利當選三芝區農會理事長，他受訪說，雖然退休了，但農友向他建議「你還有利用價值」，邀請出來參選為農民拚經濟。

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郭錦炎在三芝區農會服務42年，期間建構三芝茭白筍共同運銷系統，他輔導農友生產高品質茭白筍，再添購冷藏設備維持農產美味，同時平衡市場供需，確保三芝茭白筍在拍賣市場有高品質、高價位，

他也擔任三芝區農會總幹事長達16年，期間多次更新冷藏設備設施，在非茭白筍產季時，於冷藏設備內種植杏鮑菇，增加農民收入。

談到行銷三芝農產品的策略，郭錦炎指出，除了茭白筍以外，三芝還有黃金地瓜、原生種山藥、栗子、南瓜還有玉米等農產品，在三芝都適合栽培，只是因栽培面積、產量並不大，導致消費者不熟悉。未來農會盡量提供技術與資產，幫助農民提高收益、降低生產成本。

市府農業局表示，新北市共30家農漁會，含24家基層農會、1家直轄市農會與5區漁會，2019年至2024年期間，新北每年有6至8家農會躋身全國前10名，農漁會本屆次改選共選出430人，含理事304人、監事98人、聘任總幹事28人。

侯友宜指出，農漁會是市府最好的夥伴，多年來不僅在地方辛勤耕耘，協助市府宣導與執行各項農漁業政策，更生產優質的農漁產品創造更好的收益，未來市府將與在新任農漁會緊密合作，成為新北農漁民最強力的後盾。

農漁會本屆次改選共選出430人，含理事304人、監事98人、聘任總幹事28人，眾人在市府齊聚一堂。（記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜頒發當選證明書與賀匾祝賀新當選的農漁會人員，感謝多年貢獻。（記者陳奕劭攝）

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