汽車隔熱紙指引挨批無強制力 交通部：明年修法納管

交通部將規範汽車玻璃隔熱紙透光率，今年6月公布指引，明年計畫修法上路。（資料照）

2025/05/12 12:08

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部預計6月提出汽車玻璃隔熱紙透光率指引，民團、立委質疑無強制力，應該要法制化並訂出罰則。交通部今（12日）表示，預計明年修法強制納管，不符規定者屆時可依法處罰。

為避免汽車玻璃隔熱紙透光率太低，導致駕駛看不清路上行人，交通部蒐集各國作法，擬前擋玻璃透光率70％以上，前座兩側車窗70％以上或不低於35％；後座兩側玻璃、後擋風玻璃為35％以上或不限制。計程車則是前方擋風玻璃和前側窗70％以上、後側窗及後擋風玻璃35％以上。確切方案尚未定案，交通部計畫今年6月公布指引。

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行人零死亡推動聯盟等民間團體質疑，僅訂定「指引」沒有強制力，必須法制化、建立強制規範。立委洪孟楷今天於交通委員會質詢，他也質疑，隔熱紙指引應該入法、強制規範並訂定罰則；他也質疑，交通部只管新車不管舊車，新、舊車又如何定義？他認為新舊車要求應該一致。

交通部政務次長陳彥伯率交通部單位赴交委會備詢。他說明，新、舊車是以特定年份開始劃分，屆時會寫在指引裡；至於隔熱紙管理，今年6月將提出指引，明年開始對新車相關要求，新車若不符規定會有處罰。

公路局局長陳文瑞受訪表示，民眾過往不清楚隔熱紙裝法，因此6月將公布的安全指引是以宣導角度出發；至於強制規範，明年會修道安規則入法，並訂出新車起算及政策上路時間點，部長陳世凱指示希望明年執行。

未來修法之後，若隔熱紙不符規範，根據現行的道路交通管理處罰條例，檢驗不合格之汽車，於1個月內仍未修復並申請覆驗，或覆驗仍不合格者，吊扣其牌照。汽車不依限期參加定期檢驗或臨時檢驗者，處汽車所有人900元以上1800元以下罰鍰；逾期1個月以上者並吊扣其牌照，至檢驗合格後發還，逾期6個月以上者，註銷其牌照。

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