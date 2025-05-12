議員關切高雄左營「市4」開發案 陳其邁：5議員7意見、很為難

高市議員陳玫娟再追問左營市4開發案，陳其邁感慨5個議員有7個意見，市府很為難。（翻攝官網）

2025/05/12 12:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員陳玫娟今質詢時關切左營「市4」開發案，質疑低密度開發不符地方期待、還有里長表態堅決反對，市長陳其邁答詢時感慨5個議員7個意見，真的讓市府很為難，但他強調、那塊地原本就是停車場，會請經發局再跟地方溝通。

該場域原為兩處相鄰的市場用地與停車場用地，位於左營區曾子、華夏路口，鄰近生態園區、高鐵左營站、左營國中，被視為黃金地段；市府原規劃闢建北高雄長青中心，卻3度流標，高市都委會2022年將停車場用地變更為市場用地，合併為後面積可達0.48公頃（約1千4百坪）。

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經發局說明，該場域已順利招標、並與廠商完成簽約，正持續整合民眾意見辦理投資執行計畫審查程序中。

陳玫娟日前指出，該案經各方多年努力，近期已定案，廠商計畫興建5層樓商場，涵蓋美食、停車場、里民活動中心與左營第二戶政事務所；但她今天再提此案，強調不反對開發，也很感謝廠商誠意，但地方對低密度開發仍有意見，甚至有里長表態堅決反對。

陳其邁答詢時感慨，針對這塊土地開發案，5個議員有7個意見還變來變去，要加上一堆空間，這樣真的很難做事，憑良心講、這裡一開始就是停車場用地，里活動中心是後來加上，希望議員們能有共識，不然市府會很難做事、很為難。

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