有夏天的感覺！今起天氣好轉 下半週白天高溫直衝34度

一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2025/05/12 11:57

〔記者林志怡／台北報導〕週末受到鋒面影響，全台各地有較大雨勢出現，北台灣更因東北風增強，氣溫明顯轉涼。中央氣象署指出，今天起各地氣溫將逐漸回升，明天西半部就可重回30度，下半週更可上探34度高溫，且大致維持多雲到晴的好天氣，但需注意午後雷陣雨。

中央氣象署預報員謝佩芸說明，鋒面雲系今日仍位於台灣上空，但對流區域已經移動到台灣南方，因此今天各地雖然雲量偏多，但降雨已經明顯趨緩，中部以北山區、南部、東南部可能有零星雨，僅恆春半島、蘭嶼仍有較強的短延時降雨發生。

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謝佩芸提到，接下來一週整體感受會越來越有夏天的感覺，今天各地白天氣溫可回到25至28度，感受相對舒適，但西半部明天氣溫就會回到30度左右，下半週則可達到33至34度，感受暖熱。

針對降雨方面，明天的天氣將比今天更加穩定、水氣進一步減少，各地多雲到晴，僅東半部、基隆北海岸、中南部山區有零星降雨；週三、週四中午過後山區容易有午後雷陣雨，且東部、東南部有零星雨。

謝佩芸指出，週五後受到西南風影響，天氣型態以午後雷陣雨為主，但雨區將從山區擴大至北部、宜花地區，再加上前段時間剛有地震發生，上一波鋒面帶來的雨量也較多，民眾若在未來一週前往山區，務必注意安全、提高警覺。

未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

週六、週日雨量觀測。（圖由中央氣象署提供）

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