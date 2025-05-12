為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    有夏天的感覺！今起天氣好轉 下半週白天高溫直衝34度

    一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/05/12 11:57

    〔記者林志怡／台北報導〕週末受到鋒面影響，全台各地有較大雨勢出現，北台灣更因東北風增強，氣溫明顯轉涼。中央氣象署指出，今天起各地氣溫將逐漸回升，明天西半部就可重回30度，下半週更可上探34度高溫，且大致維持多雲到晴的好天氣，但需注意午後雷陣雨。

    中央氣象署預報員謝佩芸說明，鋒面雲系今日仍位於台灣上空，但對流區域已經移動到台灣南方，因此今天各地雖然雲量偏多，但降雨已經明顯趨緩，中部以北山區、南部、東南部可能有零星雨，僅恆春半島、蘭嶼仍有較強的短延時降雨發生。

    謝佩芸提到，接下來一週整體感受會越來越有夏天的感覺，今天各地白天氣溫可回到25至28度，感受相對舒適，但西半部明天氣溫就會回到30度左右，下半週則可達到33至34度，感受暖熱。

    針對降雨方面，明天的天氣將比今天更加穩定、水氣進一步減少，各地多雲到晴，僅東半部、基隆北海岸、中南部山區有零星降雨；週三、週四中午過後山區容易有午後雷陣雨，且東部、東南部有零星雨。

    謝佩芸指出，週五後受到西南風影響，天氣型態以午後雷陣雨為主，但雨區將從山區擴大至北部、宜花地區，再加上前段時間剛有地震發生，上一波鋒面帶來的雨量也較多，民眾若在未來一週前往山區，務必注意安全、提高警覺。

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    週六、週日雨量觀測。（圖由中央氣象署提供）

    週六、週日雨量觀測。（圖由中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播