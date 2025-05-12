新北9筆市有農地公告標租 最大面積三芝區1公頃

新北市地政局標租9筆市有農地，其中位於三芝區新庄段的農地面積達1公頃，可利用率高。（圖由地政局提供）

2025/05/12 12:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市市有農業用地標租公告，本次共有9筆土地，其中4處位於三芝區，另5處分別在八里區、石門區、深坑區，最大面積是位於三芝區新庄段達1公頃的市有農地，將於5月27日上午10點在新北市政府23樓2324會議室開標，有意從事農作或想體驗都市小農生活的民眾皆可投標。

新北市地政局徵收科科長謝秀琳表示，為增進土地有效利用，地政局將經管的閒置市有農業用地，以標租方式供民眾作農業使用，凡具有行為能力的國民或外國人民，以及農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構等經取得許可的法人，都可以參加投標。

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她說，標租年租金額為當期申報地價總額X得標年租金率，以年租金率千分之6為底標，由投標年租金率最高者得標，租期6年。

謝秀琳指出，本次9筆標租的農業用地中，依底標年租金率千分之6計算，以位於三芝區新庄段、面積約1公頃的市有農地年租金額3萬8484元為最高，該筆土地可利用率高，有利於較具規模的農業生產。

此外，面積最小的農地同樣位於三芝，僅28平方公尺，適合打造屬於自己的田園空間、自栽自食，或是在閒暇時體驗食農野趣，民眾可依需求選擇適合的農地投標。

地政局說明，有意參與投標者，可在5月27日上午9點30分前，將投標單連同應繳押標金的票據置於信封內密封，用掛號方式寄達板橋郵政第30之12號信箱。本次標租的9筆土地清冊、投標須知、標租契約書及投標單，已公告在新北市政府各區公所及土地所在地里辦公室公告欄，相關資訊可至「新北市不動產愛連網」查詢。

新北市地政局開放9筆市有農地標租，其中1處位於深坑區阿柔坑段。（圖由地政局提供）

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