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    神秘宗教儀式？ 澎湖大菓葉柱狀玄武岩出現詭異倒灑高粱酒

    西嶼大菓葉玄武岩柱，出現詭異倒灑高梁酒儀式。（民眾提供）

    西嶼大菓葉玄武岩柱，出現詭異倒灑高梁酒儀式。（民眾提供）

    2025/05/12 11:59

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖著名觀光景點-西嶼大菓葉玄武岩柱，昨（11日）傳出陣陣高梁酒香，若不是時不時降下陣雨，濃香酒味都會將遊客及民眾醉暈，而這些酒味，竟是來自3個人，人手1瓶紅標高梁沿路倒灑，究竟是神秘宗教儀式？還是其他意義？外界不得而知。主管的澎管處表示，雖然無法可管，但會派員進行道德勸說。

    11日下午，有民眾直擊3人身穿黃色簡便雨衣，拿著金門紅標大高粱酒，在西嶼大菓葉玄武岩柱灑酒，整個玄武岩都是高粱味，旁邊還有一個蓄水池，部分酒水也流入池內，不勝酒力的遊客及民眾，可能因此頭暈酒醉，質疑是什麼神秘宗教儀式，發文問網路大神是什麼儀式，有人知道嗎？

    發文者也好奇問了其中1人，說是敬神，有的網友說是拜祭亡靈，還有的說是召喚玄武，甚至是邪教祭拜等，各界眾說紛紜，但在澎湖著名觀光景點西嶼大菓葉玄武岩柱倒灑高粱酒詭異行動，讓各界摸不著頭腦，更質疑幕後動機，甚至有網友認為會破壞自然景觀，引來無數負評。

    主管單位澎管處表示，就公告內容並無相關禁止規定，如果是酒類而且量不大，應該沒什麼問題。不過還是會派員去了解是什麼原因？要在大菓葉玄武岩柱倒酒，並做適當勸導，預防類似情事再度發生，影響遊客及民眾對澎湖觀光負評形象。

    民眾將紅標大高粱酒，沿著玄武岩倒灑。（民眾提供）

    民眾將紅標大高粱酒，沿著玄武岩倒灑。（民眾提供）

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