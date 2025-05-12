老公寓設電梯再增3例 阿嬤開心可以每天去公園

台北市補助老公寓增設電梯，再增3例，圖為錦安27公寓。（圖由台北市都更處提供）

2025/05/12 11:50

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府都更第5箭—「電梯加碼辦」補助老屋增設電梯再添3例好消息，包括錦安27公寓大廈、信義富台社區、安和品逸公寓陸續完成電梯加裝，減少了原本上下樓梯不方便的長者與行動不便者移動的負擔。住在5樓、原本出門採買都是挑戰的黃阿嬤說，現在可以每天去公園走走。

都更處指出，北市屋齡超過30年以上的老屋占了很大比例，其中4、5層樓公寓未設電梯，隨著人口高齡化逐漸顯現移動不便問題；市府過去推動增設電梯增設電梯補助政策，只要領有增設電梯雜項執照，即可申請補助每支電梯250萬元。

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台北市長蔣萬安上任後推出「都更8箭」，其中第5箭—「電梯加碼辦」，補助金額提高至每案最高300萬元，並放寬申請資格，單棟建築物區分所有權人過半數選定「代表人」也可申請補助，讓推動進度更具彈性與效率。

都更處表示，「電梯加碼辦」推出至今，已有39案掛件申請，目前4件完工、1件駁回、5件審查中、29件施工中，可說是長輩福音，全齡安心。以信義富台社區為例，住戶多為年長者，住在5樓的黃阿嬤過去出門都必須花10分鐘「一階一階爬下樓」，光是採買都成了挑戰；如今電梯啟用後，她開心說「可以每天去公園走走，腳也不再痛了！」

都更處提醒，民眾若想增設電梯並申請相關補助，可洽詢更新處（02）2781-5696轉3146、3149，也可至更新處官網熱門查詢申請專區下載資料，或上《台北都更解壓說》Facebook粉絲專頁，瀏覽最新資訊。

台北市補助老公寓增設電梯，再增3例，圖為富台社區居民開心合影。（圖由台北市都更處提供）

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