南山公墓不列文化景觀 促進會籲：南市府先遷葬近住宅墳區

位於台南南區的南山公墓，經市府文資審議會表決、決議不登錄為文化景觀。（記者王俊忠攝）

2025/05/12 11:55

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市文化資產審議會近日開會審議，多數委員認為南區南山公墓尚未符合文化景觀登錄基準，經表決決議不將此公墓登錄為文化景觀。對此，地方居民組成的「南山公墓更新發展促進會」聲明呼籲市府儘速對西門路以西、永成路以東、中華南路以北鄰近居民住宅的墳墓區先行遷葬，啟動具前瞻性且符合民眾期待的發展規劃。

而位於南山公墓周遭的3個里，包括明亮里長蘇三柱、郡南里長王全益、府南里長尤俊銘3位里長也共同發聲指，此公墓區更新議題已延宕多年，周邊居民長期生活在空間使用受限、發展停滯的環境中，深感無奈。

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對於日前文化資產審議會已明確決議、認定南山公墓尚未符合文化景觀登錄標準，這也代表南山公墓區的更新可望排除文資疑慮。公墓更新發展促進會表示，這是重要的契機，市府應把握機會、以尊重地方民意為原則，加速推動規劃進程，讓此公墓區能朝向「宜居、宜業、宜生活」的方向轉型，帶動南區的繁榮與發展。

蘇三柱表示，因為南山公墓全區廣達上百甲，市府可分區分期處理，地方要求市府先遷葬的西門路以西、永成路以東及中華南路以北的墳墓區面積約12甲多，因這墳區較靠近住宅，影響居民生活最鉅；且據他了解此區內沒有任何古蹟墳墓，所以可優先遷葬。市府殯葬所早在6年前就在該墓區貼出墓籍查估測繪的公告，只因文資審查拖到現在，市府文資審議會終於有不列入文化景觀的結論了！

蘇三柱說，府南、郡南、明亮3里鄰近公墓，3里里民常向里長反映遷葬問題，希望市長黃偉哲能加快腳步將公墓移走，讓居民有一個良好的生活空間與視野，墓區遷葬後可增加一些公園綠地、停車場及開闢道路，改善生活機能。

促進會也強調，會持續與各界保持溝通，盼市府能傾聽在地聲音，攜手共構符合居民生活需求的發展藍圖。

南山公墓更新發展促進會籲請台南市府優先遷葬靠近居民住宅的墳區。（圖由南山公墓更新發展促進會提供）

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