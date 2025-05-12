毛小孩洗香香更有保障了！ 農業部公告犬貓美容定型化契約

農業部今正式公告犬貓美容定型化契約，對毛小孩動物福利更有保障。（圖由讀者提供）

2025/05/12 11:40

〔記者楊媛婷／台北報導〕經政院核定後，農業部今（12日）公告犬貓美容定型化契約，農業部動物保護司表示，該定型化契約將可更保護犬貓動物福利，也保障飼主與業者的權益；飼主樂見定型化契約上路，認為已納入常見糾紛類型，但也指出雖有規範收費上限，但恐仍難阻止用其他名目加價。

國內毛小孩個數2023年時家犬隻數已達148萬隻，家貓隻數達到131萬隻，較上一期調查個別增加19%、50%，隨社會變遷還有增加的趨勢，不少飼主都會將犬貓送給動物美容業者協助打理外貌，許多業者會推出包月或者包季優惠，但若飼主先付費後想要中止服務，卻常遇到退費問題，也有部分飼主遲遲未依約定時間接回犬貓，引發業者照顧困擾等，為更保障毛小孩的動物福利，以及保障飼主與業者權利，農業部公告犬貓美容定型化契約。

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農業部動保司表示，本次公告的犬貓美容定型化契約應記載事項將規範服務期間犬、貓發生異常狀況處理方式、解約退費規定及飼主逾時接回犬、貓處理方式及責任等，包含若飼主超過3日無法接回犬貓，就可通知地方動物保護主管機關依規定處理等，也規範不得記載事項，包括不得記載涉及動物醫療行為及宣稱醫療效能及其他有利業者之片面規定等。

動保司表示，國內寵物美容市場的規模約每年為100億元，從業人員約萬人，常見的寵物美容項目有包括修剪毛髮、指甲與洗浴的大美容及只有洗浴的小美容等。

飼養犬貓多年的何姓飼主表示，樂見政府提供犬貓美容定型化契約，認為契約內容已含括常見的消費糾紛，但他也指出，就如幼兒園雖然也有定型化契約規定收費，但園方常會用其他名目加價，認為定型化契約恐難以阻止有心蓄意加價的業者，但仍認為定型化契約仍提供飼主與業者可依循的一定標準。

過去犬貓美容常發生糾紛，飼主認為農業部公告的犬貓美容定型化契約已含括大部分的消費糾紛樣態。（圖由讀者提供）

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