犬貓美容服務定型化契約通過 超過3天未接回通知動保機關處理

消保會通過「犬、貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項」。示意圖。（資料照）

2025/05/12 11:25

〔記者林志怡／台北報導〕毛小孩是許多家庭中重要的成員之一，不少消費者會為家中犬貓安排寵物美容。行政院消保處說明，行政院已核定「犬、貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項」，明定契約期限1個月以上、累計金額在1萬元以上的包套產品，業者應提供履約保障，另外，若消費者超過3天未接回犬貓，業者應通知動物保護主管機關處理。

國人飼養寵物比例持續增加，越來越多消費者將犬、貓視為家庭成員，各式寵物美容服務也越來越普遍，如剪指甲、剃毛、洗澡／SPA護膚、剪毛等，消保會通過「犬、貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項」，並經行政院核定，後續將由農業部辦理宣導及查核。

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消保處副處長陳星宏說明，定型化契約中明定，業者在簽訂契約前，就要向消費者充分說明美容服務項目、期間、次數、有無約定指定服務人員、費用及其支付方式，以及製作服務紀錄經消費者確認，並提供消費者留存，且業者不能向消費者收取未清楚明列的繳費項目。

此外，業者在美容服務前，應向消費者確認犬貓個性、攻擊性、疾病等，並檢查犬貓現況，評估是否適合接受服務，服務過程中也要提供犬貓安全的環境與妥適照顧，若發現美容部位或生理健康異常時，則應妥善處理並通知消費者，必要時優先送往消費者指定的獸醫診療機構治療。

陳星宏也提到，有些業者會提供包套產品，收費後陸續提供數次美容服務，但考量此類產品對於消費者存在風險，這次規定中也要求業者就預收犬、貓美容服務費用50%額度，提供履約保障，但契約期限1個月以內或按月收費或預收費用累計未消費金額在新台幣1萬元以下者，可以不提供。

另消費者可在犬、貓美容服務實施前隨時解除契約，實施後也能隨時終止契約，但單次服務並不適用，且若消費者解除或終止契約，業者應在3日內退費，並可扣除手續費。

若美容服務完成後，消費者未在約定時間內接回，逾時未滿30分鐘不收取逾時費，超過約定時間30分鐘以上，若雙方有約定逾時費，業者可依約定開始計費收取，並在消費者超過當日營業時間未接回犬、貓時，通知消費者或其緊急聯絡人，若超過3日未接回，則通知動物保護主管機關處理。

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