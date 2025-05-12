不滿藥事法擴大解釋 藥師公會告邱泰源圖利

藥師公會理事長黃金舜（左五按鈴者）今帶領幹部，至台北地檢署按鈴提告衛福部長邱泰源、中醫藥司長蘇奕彰，涉貪污治罪條例圖利等罪嫌。（記者王定傳攝）

2025/05/12 11:34

〔記者王定傳／台北報導〕衛福部日前發布藥事法「318解釋令」，讓滿足特定條件的中藥或生藥相關學系畢業生可登記為中藥販賣業藥商，引發藥師公會全聯會不滿，認為從業人員應經過藥師國考認證，藥師公會理事長黃金舜今帶領幹部，至台北地檢署按鈴提告衛福部長邱泰源、中醫藥司長蘇奕彰，涉貪污治罪條例圖利等罪嫌。

黃金舜表示，今年5月4日，藥師們前往凱達格蘭大道表達想法，但隔了這麼多天，藥師公會卻未接到衛福部任何信息，「讓我們覺得邱泰源跟蘇奕彰兩個好像在當皇帝，朕想要怎麼樣就怎麼樣，一介草民，生死關我屁事，所以藥師公會忍無可忍，也沒有任何退路，今天才率幹部到地檢署來做提告」。

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黃金舜表示，邱泰源跟蘇奕彰這種態度，真的是鐵板一塊；今天的提告，可能短時間無法得到正式的結果，但他們陸續會在衛福部門口進行「快閃抗議」；他還說，「專業要回歸專業」，藥師公會之所以站出來就是要捍衛民眾的用藥安全，不容許邱泰源跟蘇奕彰片面讓商人變成專業人員，「這是我們沒有辦法接受的」。

黃金舜最後還帶領幹部高喊：「捍衛藥師專業、絕不退讓」並要，邱泰源跟蘇奕彰下台。

律師唐嘉瑜則表示，邱泰源、蘇奕彰2人是刑法上公務員的角色，針對藥師法103條2項的規定，是屬於他們主管跟監督的重要管理事項；2人明知所做的解釋，明顯違反法令卻違法解釋、一意孤行，致不具專業藥師資格者，可藉此取得中藥販賣資格的不法利益，已明顯違反貪污治罪條例圖利及刑法圖利罪嫌。

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