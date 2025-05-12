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    去年柯文哲造訪化身一日店員 高雄手搖飲店驚傳收攤

    柯文哲（左）去年8月造訪「岩涼手作左營裕誠店」，體驗當手搖飲店一日店員。（資料照，記者葛祐豪攝）

    柯文哲（左）去年8月造訪「岩涼手作左營裕誠店」，體驗當手搖飲店一日店員。（資料照，記者葛祐豪攝）

    2025/05/12 11:17

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕前民眾黨主席柯文哲去年8月造訪高雄「岩涼手作左營裕誠店」手搖飲店，化身一日店員，沒想到該店驚傳已經收攤，店面如今貼出招租公告。

    去年8月，民眾黨5週年黨慶活動暨第二屆黨代表大會移師高雄，柯文哲應邀抽空到「岩涼手作左營裕誠店」，進行職人體驗，體驗當手搖飲店一日店員，他還換上工作服，學習如何沖出好喝的手搖飲，他表示平常有在喝手搖飲，都喝半糖，「有一點甜又不要太甜」。

    「岩涼手作」蔡姓創辦人曾稱，從小跟著阿嬤一起做粿跟粉圓，為了傳承阿嬤的好味道，於2020年創立該店，後來並開放加盟，遍及楠梓、仁武、台南。

    前桃園市議員王浩宇今天經過「岩涼手作左營裕誠店」，發現大門深鎖，店外貼出大大的「出租」告示，笑稱「柯文哲代言小草飲料店，驚傳結束營業、人去樓空」。

    對於「岩涼手作左營裕誠店」歇業，有網友則酸說「真的涼了」、「人走茶涼」、「決定轉戰看守所，讓阿北有飲料喝嗎」。

    附近店家表示，其實這家店歇業有一陣子了，不清楚真正原因，但裕誠路是北高雄餐飲的一級戰區，尤其手搖飲店一家接著一家開，如果生意不夠好，汰舊換新很正常。

    「岩涼手作左營裕誠店」驚傳收攤，貼出招租公告。（王浩宇提供）

    「岩涼手作左營裕誠店」驚傳收攤，貼出招租公告。（王浩宇提供）

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