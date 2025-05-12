教部攜手地方政府和民間 暑假提供逾7000個帶薪職場體驗名額

教育部攜手地方政府和民間，今（114）年暑假提供逾7000個帶薪職場體驗名額，今（12）日舉行記者會，教育部青年署長陳雪玉（左一）和曾參與的學生代表對談。（記者林曉雲攝）

2025/05/12 10:57

〔記者林曉雲／台北報導〕為協助青年在學期間因應面臨未來與職場的迷惘及不安，教育部攜手102個中央機關、149個公民營單位、446個民間組織及全國19個縣市，於今年暑假提供超過7000個帶薪職場體驗名額，今（12）日舉辦「114年青職Try Try看—全國聯合推廣多元職場體驗記者會」，集結中央與地方的力量，讓青年能夠勇敢踏出第一步，Try出屬於自己的職涯方向。

教育部青年署署長陳雪玉表示，中央整合資源、結合地方共同為青年打造從公部門、公營事業、在地社區到創新產業的實作舞台，希望讓更多青年認識全國豐富的職場體驗資源，找到想要擔任角色的職缺，無論是走進政府體系、在地社區或創新企業，都是累積實務經驗、探索職涯方向的寶貴機會。

請繼續往下閱讀...

陳雪玉也與曾參加相關職場體驗計畫的5位學生代表進行對談交流，分享親身經驗，暢談如何透過職場實地參與了解職務種類，發掘職涯興趣、提升溝通與問題解決能力，也更清楚未來職涯方向，計畫青年們更提供實際的職場體驗經歷，幫助青年學子跨出職涯第一步、迎向未來挑戰。

教育部並頒發感謝狀，表揚響應計畫推動的地方政府與合作機構持續提供職場體驗機會，感謝各界攜手提供舞台，讓青年朋友得以突破地域、領域限制，拓展未來職涯的多元可能性。

記者會也舉行象徵合作拼圖的啟動儀式，陳雪玉與原民會、數發部、交通部及各地方政府代表，共同啟動33個暑期職場體驗計畫，展現中央與地方齊力打造多元職場機會、共同陪伴青年成長的決心。

教育部並建構一站式平臺，提供各地多元職場體驗機會，青年可透過「2025全國職場體驗計畫」找到自己想去體驗的職缺，把握暑期黃金時間，勇敢探索、累積實力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法