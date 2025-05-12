助電源產業升級 台科大邱煌仁獲國家產學大師及國科會傑出研究獎

協助台灣電源產業升級，台科大特聘教授邱煌仁獲得國家產學大師及國科會傑出研究獎肯定。（台科大提供）

2025/05/12 10:37

〔記者林曉雲／台北報導〕協助台灣電源產業全面升級，國立台灣科技大學特聘教授邱煌仁獲頒國家產學大師及國科會傑出研究獎，近年與研發團隊開發高功率密度電能轉換技術，透過產學合作及技術移轉的成果獲得肯定。

在任台科大研發長及產學長期間，邱煌仁積極推動產學合作，每年獲產業界數千萬元經費支持，所主持產學合作與技術轉移，總經費超過1億元；而在電力電子領域，申請獲准近50項美國及台灣發明專利，多年來已培育數百名該領域專才，促成價值超過2千多萬元儀器設備的企業捐贈，改善教學與研究環境。

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此外，邱煌仁帶領團隊協助再生能源產業發展高效能電力轉換技術，研發「高效率太陽能微型換流器」及「高效率無線充電器」曾連續兩屆榮獲IEEE IFEC 國際競賽首獎，且透過技術移轉實施在電動車、電動機車、電動腳踏車及無人搬運車（AGV）等應用場域，相關成果並獲「科技部未來科技獎」肯定；另在發展室內照明或街燈應用的高效率LED驅動器，研發成果也受到產學研矚目。

邱煌仁表示，近年全球掀起AI旋風，他早已超前部署將高效電源設計技術應用在AI這個「吃電怪獸」上，並開始培育相關人才。他強調，堅持對的方向，以學術研究為底氣，產學合作是方案，目標重點是人才培育，也2度獲得台科大教學傑出獎。

他指出，雖然從事教學25年，目前仍持續備課，在研究與產學相輔相成下，可以讓教學貼緊實際，課堂上常有業界同仁來旁聽提問，他很開心教學相長，能隨時代不同更替授課內容，是自我要求的教師責任，也建議要適才適性地在教學、研究、服務三者中，找出興趣，再加以規劃往後方向，就能相互成就、水到渠成。

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