中市山城5所國中小學活動中心 新建工程聯合動工

台中市豐原區合作國小等5所中小學活動中心新建工程聯合動工。（記者歐素美攝）

2025/05/12 11:43

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府推動「給孩子一個禮堂計畫」計畫，自籌24億1220萬元補助25所學校興建活動中心，目前已有20所學校的禮堂動土興建中，今天豐原區及東勢區5校的禮堂舉行聯合動土典禮，市長盧秀燕與各界民意代表及貴賓到場為「給孩子一個禮堂計畫」完成拼圖，也為山線的教育建設開啟新里程。

盧市長強調「教育優先」，為完善校舍軟硬體建設，112年市府籌編預算，目前已有20所學校的禮堂動土興建中，最後還有豐原區合作國小、豐村國小、福陽國小、豐東國中及東勢區新盛國小5校禮堂今天一起動土，完成「給孩子一個禮堂計畫」計畫的拼圖，後續市府將協助學校積極興建如期完工。

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盧市長說，今天動土的5校禮堂主體工程經費總共約4億120萬元，預計115年全數完工，提供學生展能的舞台，很快豐原區和東勢區的孩子與社區居民就可共享建設成果。

教育局長蔣偉民表示，學校有了禮堂之後，孩子的活動不再受天候影響，待5校禮堂完工後，市府將補助設備經費各1200萬元，以提供學校舒適的室內集會展演空間，還納入各校發展特色，提供藝文社團、體育團隊訓練等，打造能靜能動共融的學習場域。

蔣局長強調，這5所學校興建的禮堂空間依各校需求規劃設置羽球場、籃球場、舞台、集會空間等供師生多元使用，建築以自然採光通風、注重節能環保概念，將校園打造成具有美感、永續與多元學習功能的教育空間，這是市府對於教育投資的承諾，也是山城學校的教育新里程。

教育局補充說明，今天動土的5校禮堂是「給孩子一個禮堂計畫」的最後一塊拼圖，其餘20所禮堂已動土的學校分別是烏日區九德國小、旭光國小、光德國中、烏日國中；霧峰區光復國中小、大里區內新國小、大里國小、光正國中；太平區東平國小、長億國小、光隆國小、中華國小；北屯區廍子國小、松強國小；沙鹿區鹿峰國小、鹿陽國小；后里區七星國小、大肚區永順國小、大雅區文雅國小及南區樹德國小，預計於115年底前全數完工，屆時本市有禮堂的國中小學校大幅增加為234校，近八成的國中小都有禮堂。

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