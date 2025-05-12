捷報！亞洲物理奧賽 我奪5金3銀第3名

第25屆亞洲物理奧林匹亞競賽」傳回捷報，我國8名學生共獲得5金、3銀佳績，國際排名為第3名，8名為國爭光的學生為蘇筠傑（左起）、邱柏瑋、何承祐、蔡忠達、林洋宏、何重進、洪靖承、王冠宇。（教育部提供）

2025/05/12 10:32

〔記者林曉雲／台北報導〕沙烏地阿拉伯主辦「2025年第25屆亞洲物理奧林匹亞競賽」傳回捷報，在29個國家（地區）、224名參賽學生中，代表我國參賽的8名學生共獲得5金、3銀佳績，國際排名為第3名（以學生競賽總成績計算），整體表現亮眼。

金牌5名得主為蔡忠達（台中一中，第8名）、何重進（國立竹科實中，第9名）、王冠宇（建中，第13名）、何承祐（國立嘉義高中，第18名）、蘇筠傑（台北市復興實驗中，第21名），銀牌3名得主為洪靖承（台南一中，第33名）、邱柏瑋（桃園市立武陵高中，第38名）、林洋宏（台中一中，第57名）。

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其中，蘇筠傑自述，他是玩數學競賽起家，從7下開始上數學競賽班，但好幾次連亞太數奧初選都過不了，9年級時，學校開設特色課程讓他接觸到物理，也感受自己最喜歡物理，10年級時，因為對物理的了解提高，學習速度加快不少，差一點過複選，11年級進入選訓當上國手，要感謝老師、網路上提供資源的熱心人士，以及不厭其煩解答問題的學長們，而他也參考師大課程，自己設計地震警報器及課程，讓地科社活動更好玩，他的興趣還包括摺紙，用一張紙可以做出逼真模型很迷人，是個療癒又訓練專注力的好活動。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，我國代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、決選及賽前集訓4階段，從全國159所學校共2405名學生中選出8名學生代表參賽，由國立台灣師範大學教授陳傳仁及國立台灣大學退休教授蔡尚芳擔任領隊，國立陽明交通大學名譽教授莊振益及台灣師範大學教授高賢忠隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌及銀牌獎者，分別可獲得教育部頒發10萬元及5萬元獎學金，教育部將持續選、培訓優秀學生參與競賽，拓展其國際視野，促進國際交流，為國家培育更多物理人才。

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