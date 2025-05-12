環團指大甲溪光明電廠選址不當 恐毀中橫便道

多個環團今早到環境部前舉行記者會反對台電大甲溪光明電廠興建計畫。（記者楊媛婷攝）

2025/05/12 10:28

〔記者楊媛婷／台北報導〕環境部舉行「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議，多個環團今（12日）在初審前表達反對選址不當的光明電廠計畫，認為將會加劇中橫山崩地滑，甚至施工期間恐會毀壞中橫便道。

多個環團指稱在大甲溪光明電廠計畫將鑽炸山體開挖10.6公里頭水隧道並且興建抽蓄電廠，會發生嚴重的地質、斷層、生態、社會、土石流風險等問題，對當地與下游影響巨大，但下游居民如谷關、東勢、石岡、后里、豐原等地居民的生命財產安全可能都會受到威脅，甚至大甲溪兩岸是台灣黑熊的重要活動區域，該案生態評估報告僅簡單描述黑熊可能出現，並未進行專項調查，另隨極端氣候愈趨頻繁，若遇到極端降雨，一定會引發土石流等。

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監督施政聯盟執行長許心欣指出，該案2022年提出時，當時的發電規模是2部機組裝置容量368MW，但因環評委員覺得規模太小建議擴大，因此台電擴大為4部機組，裝置容量提高到610MW，指環委應該是要為開發案把關，但環委竟然建議擴大規模，直言非常荒謬，而即使擴大規模，該發電量也只比中火一部燃煤機組550MW略大。

環團提出反對光明電廠建設的10大理由，包含中橫地質破碎脆弱，山體不堪鑽炸開挖；極端降雨必引發致命土石流；將成索命工程，藏潰壩隱憂，下游居民將承受災難；德基到谷關之間有武陵斷層、青山斷層等，不宜炸山挖隧道；將讓德基谷關水庫減壽，大甲溪電廠群溢淹；經濟效益差，淪為打水漂工程，浪費600億公帑納稅錢；排擠下游用水，難維持大甲溪生態基流量；對野生動物及台灣黑熊的生態調查不足，且將造成棲地破壞與生態損失；電廠規模不減反增，環評大開環保倒車；施工期間恐毀中橫便道。

環團主張環委應該要立刻否決光電廠案，並且審查過程應要求台電加開說明會，維護下游利害關係人知情權，並召開專家小組會議，廣納地質生態及風險評估專家。

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