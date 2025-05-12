台英藝術家創意激盪 天目茶器譜出自然樂曲驚艷全場

台灣陶藝家羅紹綺（右）與英國藝術家茶唐覓（右）將傳統茶席儀式以獨特的現代行為藝術譜出樂曲。（記者林宜樟攝）

2025/05/12 10:23

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣陶藝家羅紹綺與英國藝術家茶唐覓（Tommy Cha），創意激盪，融合東西方文化，以天目茶器設計茶席，陶器、茶水碰撞的頻率透過聲音效果器觸發不同的音符，將傳統茶席儀式以獨特的現代行為藝術譜出獨一無二的樂曲，「幻—五啜之遙」天目聲籟創作展正在嘉義舊監獄宿舍群木生館展出，到場觀看、聆聽的觀眾大讚「是前所未見的創作！」

羅紹綺為嘉義縣中埔鄉人，學習陶藝30多年，曾到法國、日本學習陶藝，擅長收集天然植物灰與土石泥漿調製鈾藥，及將黑鈾燒製成金屬質感，曾獲選全球百大天目陶藝家；茶唐覓在韓戰時空誕生，父親為英國軍人，母親為韓國人，他居住在英國，探索聲音在不同環境的行為，透過周圍聲音環境重新想像自然世界。

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羅紹綺說，兩人結識多年，今年邀請茶唐覓到台灣旅行，一起共同創作，思考呈現傳統茶席的聲音，在茶器下方連接銅片感應器，當進行茶席時，倒水、泡茶、倒茶等過程，人體、茶湯、各式茶器相互碰撞，觸發不同的音符，茶器碰撞時節奏緩慢，茶湯滴落時節奏輕快，每次展演都如創作一首不同樂曲。

茶唐覓的作品「瓶靜水和」強調與環境互動，吊掛的木棒因空氣的流動撞擊天目陶器，每次敲擊產生的頻率、容器的共鳴、水中的波紋，透過水中麥克風傳導到效果器，觸發對應的音符，不同的天氣、氣溫、時間，器物產生的震波不同，會有不同的音效，感受因而不同，連人體走過擾動空氣，也會觸發不同音效；他說，展場區域曾是日本軍隊佔據住所，為監獄官員宿舍，有沉重的歷史背景，陶器是人類最早的器物，天目陶器在日本發揚光大，在此展出極為適當。

展覽展場在嘉義市維新路134巷2號，每天下午2點動態展出15分鐘，展期至5月18日，還有靜態作品展，免費參觀。

「瓶靜水和」利用木棒敲擊天目陶器產生的震波，觸發不同的音符。（記者林宜樟攝）

羅紹綺製作天目茶器。（記者林宜樟攝）

茶唐覓（右）向行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁（中）介紹作品理念。（記者林宜樟攝）

天目陶器靜態展。（記者林宜樟攝）

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