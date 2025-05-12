安捷航空完成現金增資 投入離岸風電維運量能、國家韌性建設

安捷航空2025年7月將引進國內首架Airbus H145 D3直升機，投入離岸風電維運任務，現已完成塗裝設計。（圖由安捷航空提供）

2025/05/12 10:17

〔記者蔡昀容／台北報導〕安捷航空完成新一輪現金增資，吸引東方風能、永豐證創投與宸鴻科技集團（TPK）等策略投資人加入。安捷表示，此次增資提升整體估值，壯大資本結構，也為後續航空事業發展提供穩健支撐與成長動能，包括擴充離岸風電維運量能、投入國家韌性建設等。

安捷航空董事長高健祐表示，策略資金的導入，不僅鞏固安捷資本結構，也是外界對安捷發展方向的肯定，持續強化的核心競爭力，將深化飛航訓練的人才培育優勢，拓展更多元的航空應用。

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高健祐指出，東方風能是台灣風電維運的領導品牌，除了策略性投資挹注，更帶領安捷進行海空跨域整合，打造「海空一體」高效率服務體系，提升離岸風電維運能量。

永豐證創投擁有綠能與環保投資經驗，將助安捷加快資本市場布局，推動永續航空事業。宸鴻科技集團在智慧科技領域深耕多年，將為安捷注入數位化與智慧化動能，強化航空服務整合，未來在投入國家韌性的建設上，將扮演關鍵角色。

安捷指出，此次增資所募集資金，將聚焦4大核心發展主軸，包括深化飛航訓練、強化空中醫療後送、響應建設國家及政府韌性，並且擴充離岸風電的維運量能，期盼在重點人才培育供給、緊急醫療資源調度、能源與防衛安全等領域發揮關鍵影響力。

安捷2014年成立以來從事飛航訓練，迄今培育上百名民航機師，並與多家國籍航空公司簽訂培訓合作。同時也承攬金門縣空中救護專案，提供即時醫療後送服務，並與台東、屏東等縣府合作，提供空中遊覽等特色旅遊服務。

為強化整體營運能量，安捷今年擴充固定翼航空器編制，並於第3季引進國內首架Airbus H145 D3直升機，預計第4季投入離岸風電維運任務，提升飛航與產業服務能力。

安捷航空承攬金門空中緊急醫療後送服務，保障離島急重症居民的照護權益。（圖由安捷航空提供）

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