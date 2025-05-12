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    冠海星出沒七美海域 海洋保護志工示警避免大爆發

    七美保護區出現2隻棘冠海星，需要密切注意後續發展。（澎湖海洋保護志工隊提供）

    七美保護區出現2隻棘冠海星，需要密切注意後續發展。（澎湖海洋保護志工隊提供）

    2025/05/12 10:01

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年東沙環礁國家公園棘冠海星大爆發，大量啃食石珊瑚，3年後恐將造成石珊瑚滅絕，引發生態危機。因此澎湖海洋保護志工隊未雨綢繆提出警訊，七美海域有零星棘冠海星出沒，數量居全澎之冠，應列入密切注意觀察地區，避免重蹈東沙群島棘冠海星大爆發覆轍。

    澎湖海洋保護志工隊表示，今進行澎湖群島海域生態環境巡查，在七美（魚月）鯉灣有發現2隻中型的棘冠海星，去年在七美（魚月）鯉灣多次的水下巡查，都有零星看到棘冠海星，同時在七美大廟前的海域也有發現零星的棘冠海星。七美海域是近3年來發現棘冠海星較多的區域，應該列為必須特別注意的地方。

    反觀今年4月在澎湖南方四島海洋國家公園保護區的生態環境巡查中，有在西吉南及東嶼坪港外的島礁各看到一隻棘冠海星「成蟲」。10年來在南方四島常態性的生態環境巡查，到目前為止，都只發現零星的棘冠海星個體。所以都只是記錄而已，不做任何剔除工作。

    由於棘冠海星也是海洋生態的一環，澎湖海洋保護志工隊要尊重天生萬物，都有其生命的意義。但預防棘冠海星爆發，可能對海洋生態環境造成嚴重的衝擊。適時適地的做好自然生態環境的監測是絕對必要的海洋管理。掌控現況就能防範未然。呼籲民眾發現棘冠海星蹤影，請動動手向海保署回報一下。

    澎湖海洋保護志工隊紀錄棘冠海星，還未進入剔除階段。（澎湖海洋保護志工隊提供）

    澎湖海洋保護志工隊紀錄棘冠海星，還未進入剔除階段。（澎湖海洋保護志工隊提供）

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