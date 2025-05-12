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    看好全球旅運成長 華航招募逾60名機場運務員及資訊工程師

    華航看好全球旅運成長，徵才桃園機場運務員及資訊工程師。（圖由華航提供）

    華航看好全球旅運成長，徵才桃園機場運務員及資訊工程師。（圖由華航提供）

    2025/05/12 10:00

    〔記者蔡昀容／台北報導〕看好全球旅運需求穩定成長，中華航空即日起招募「桃園機場運務員」及「資訊工程師」，預計延攬超過60人，今年8月起陸續報到，以因應旅遊市場及未來新機引進計畫。

    華航此次招募桃園機場運務員，報考資格為大學學歷以上，需具備2023年6月27日（含）以後的多益600分或同等英語認證成績，若具第二外語能力尤佳。華航網站報名即日起至5月20日晚間11時59分，通過書面資料審核者，將於6月7日初試，6月14日複試，經初複試成績及綜合評量獲錄取者，最快今年8月陸續分批報到受訓。另，資訊工程師除須具備英文成績外，歡迎相關科系者報考，非資訊本科系畢業者具備相關證照亦可，詳細甄試條件，可透過官網查詢，資訊工程師預計於9月報到。

    華航甫完成客服、飛航組員簽派員、貨運營運人員等職務招考，繼前年機場運務員招募，今年再度釋出職缺。目前修護人員也正招募中，報名時間至5月27日晚間11時59分，為擴展航網及機隊更新計畫全面佈署，全年無休持續接受培訓機師報考。

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