台大企業法制創新研究中心揭牌 蔡宏圖：需積極因應AI數位金融犯罪

國立台灣大學今（12）日舉行「企業法制創新研究中心」揭幕典禮，全國首個專注於企業法制創新的校級研究中心。（記者林曉雲攝）

2025/05/12 09:53

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學今（12）日舉行「企業法制創新研究中心」揭幕典禮，係全國首個專注於企業法制創新的校級研究中心。國泰金控董事長蔡宏圖以捐助人身分出席表示，因IT發展迅速而遇到的資安問題，因AI發展、數位金融快速成長帶來的問題，IT或AI是很好的工具，但也要積極預防和因應金融犯罪，假設接到某美國總公司主管視訊電話交代事情就要小心，有可能是AI假扮，在香港即曾發生過，台大企業法制創新研究中心是產官學共同平台，如同民間智庫，從法律觀點檢視問題，並對未來企業發展和學界研究方向提出建言。

台大校長陳文章表示，近年新科技發展和國際政經情勢變化快速，企業因應法制需與時俱進，法學和法治社會是立國的基礎，台大企業法制創新研究中心是台大10個重要發展之一，不僅會提供企業界好的建議，也會成為政府的智庫，在國際上也成為頂尖中心，具有重要的影響力。

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蔡宏圖表示，他是台大法律系畢業，讀書時不是很傑出的學生，上課時間很自由，在台大享受非常自由自在的4年，到美國讀書時發現不能再混下去，認真唸書取得學位並考上美國律師執照，返國投入企業經營，法律對社會和企業很重要，深刻感受到所有企業經營離不開法律的規範，經營數十年來體會法律跟不上企業發展，跟金管會或經濟部反應，應該有常設性溝通平台，產官學定期檢視碰到的問題並提出建言，在校長陳文章發想下，成立企業法制創新研究中心。

台大副校長曾宛然說明，台大成立第一個校級法學中心，係校長陳文章推動的亞洲高等研究院之一，蔡宏圖是台大傑出校友，長期支持台大法律學院，除了捐贈霖澤館還終身保固，中心特色將針對企業和產業的痛點進行跨域研究，並與新加坡等跨國合作，提出好的建議給政府和企業，並創造與國際接軌的企業法制，政府已看到企業產業對修法的需要，而創設法規調適平台，中心將結合產官學力量，打造良好的企業法制環境。

曾宛然也表示，因應地綠政治風險和快速國際金融變動，中心研究涵蓋四大主軸：商業組織與公司治理、金融科技與監理、數位經濟與財經犯罪、財富傳承與永續經營，每年聚焦關鍵議題，透過產業沙龍、國內論壇與國際研討會機制，深化學術與實務的對話，提升法制政策的可行性與國際參照性。

中心正進行首場圓桌論壇，探討川普新政與企業法制，新加坡、日本與澳洲學者與台大學者，共同剖析美國政治變局對國際法制秩序再構與企業監理影響。

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