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    陽光露面了！今起轉晴回溫 未來1週熱如炎夏

    今起各地先後轉晴，白天氣溫明顯回升，未來1週持續增溫，下週二前熱如炎夏。（資料照）

    今起各地先後轉晴，白天氣溫明顯回升，未來1週持續增溫，下週二前熱如炎夏。（資料照）

    2025/05/12 09:52

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今晨（12日）氣溫明顯偏涼，各縣市平地最低氣溫約在17至20度之間，今起各地先後轉晴，白天氣溫明顯回升，未來1週持續增溫，下週二（20日）前熱如炎夏。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今鋒面在巴士海峽繼續南移，各地降雨停歇，先後轉為晴朗穩定的天氣，白天氣溫明顯回升、早晚涼。各地區氣溫為：北部17至29度、中部18至31度、南部20至32度、東部17至30度。

    明後兩天（13、14日）各地區持續晴朗無雲，白天晴熱、乾燥，最高氣溫將升至約35度、紫外線強，要注意防曬，因夜間輻射冷卻，早晚有涼意，最低氣溫約在17度，日夜溫差大，應注意穿著調整。週四至下週一（15至19日）各地晴時多雲，白天熱如炎夏，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

    預估下週二鋒面接近，午後對流略增強，範圍略擴大。下週三（21日）歐洲模式模擬，鋒面仍在北部海面、並未觸及陸地，美國模式則認為鋒面則已觸及陸地，不過皆為期末模擬，不確定性大，需再觀察。

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