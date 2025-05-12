中市屯區最大徵才5/17見 釋1700職缺、5萬薪資逾500個

台中市勞工局本週六將在屯區舉行徵才。（圖由市府提供）

2025/05/12 09:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕加強產業求才及民眾求職的媒合，台中市政府勞工局17日將在大里區兒童青少年福利服務中心舉辦2025「富市台中 就業成功」大屯區聯合徵才活動，有科技、製造、餐飲、醫療、零售與技術服務等參與，共有25家企業設攤參與，釋出超過1700個職缺，平均薪資約3萬8千元，其中薪資上看5萬元以上者超過500個，是今年度大屯區規模最大的徵才活動。

勞工局長林淑媛表示，台中市大屯區產業以製造與服務並重，鄰近仁化、太平、霧峰等工業與軟體科技園區；加上轄內多所大專校院，具備豐沛的產業與人力基礎。此次吸引25家企業設攤參與，釋出超過1700個職缺，包括服務業831個職缺、科技業682個職缺及製造業206個職缺；其中科技業大廠矽品精密，提供包含製程、設備、測試與品保等工程師與助理工程師類別。

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勞工局指出，此次參與產業橫跨科技、製造、餐飲、醫療、零售與技術服務等多元領域，包括矽品精密、大立光電、宏全國際、中國醫藥大學附設醫院、薰衣草森林、威士頓精密等，提供高階技術研發、工程維運、門市服務、醫療行政、客服物流到儲備幹部等多樣化職缺，平均薪資約3萬8千元，其中薪資上看5萬元以上者超過500個。

另外，有361個學經歷不拘職缺，以及286個職缺可提供實習機會，滿足不同族群的就業需求，不論是青年、中高齡、二度就業婦女與身障者都有合適的工作機會。

台中就業服務處指出，活動現場設有青年、婦女、中高齡及身障者等就業專區，由專業就業服務員提供一對一諮詢，亦安排多場企業說明會，由徵才廠商介紹公司環境，此外，還提供「職業適性診斷」、「履歷健診」服務。

台中市勞工局17日將在屯區舉行徵才。（圖由市府提供）

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