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    修法提高「不停讓致行人受傷」罰鍰 駕駛聯盟不滿喊抗議

    交通部預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，提高汽車未停讓致行人受傷的罰鍰級距，致人輕傷者最高挨罰3萬元，致人重傷比照致人死亡者，一律開罰3萬6000元。（記者蔡昀容攝）

    交通部預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，提高汽車未停讓致行人受傷的罰鍰級距，致人輕傷者最高挨罰3萬元，致人重傷比照致人死亡者，一律開罰3萬6000元。（記者蔡昀容攝）

    2025/05/12 09:39

    〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部擬修法提高「汽車駕駛不停讓致行人受傷」罰鍰，輕傷最高罰3萬元，重傷罰3萬6000元。全國汽車駕駛人權益聯盟不滿修法，5月19日將上街抗議。對此，交通部今（12日）表示，行人安全是交通部及國人重要課題，透過檢討修法，希望能對「行人保護最為優先」觀念有所警惕。

    汽車未停讓致行人死傷仍時有所聞，交通部5月5日預告修正裁罰基準，駕駛行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，不暫停讓行人先行通過，並致人輕傷者，原罰7200元至1萬2000元，提高為1萬8000元至3萬元；致人重傷者原罰1萬8000元至3萬元，修正後提高至3萬6000元。致人死亡者維持3萬6000元。預計6月底以前上路。

    此舉引起職業駕駛團體不滿。全國汽車駕駛人權益聯盟聲明，交通政策有違比例原則，對「駕駛人」身份有針對性；建議提高「行人闖紅燈」裁罰金額至1萬8000元，並於重要道路路口，加強員警駐點查緝行人違規闖紅燈行為；加強教育行人行經行穿線及闖紅燈罰則標示；全面落實改善交通號誌「人車分流」機制，解決都會區人車爭道的問題。

    聲明指出，交通部只會裁罰而無配套，把人民當提款機，應均衡落實工程、教育、執法3E工程，希望交通部召集相關團體開公聽會。他們5月19日將號召計程車及遊覽車繞行陳情，並至交通部門口抗議。

    交通部公共運輸及監理司長林福山表示，行人安全保護是交通部及國人重要課題，修法主要是針對已造成的行人傷亡檢討，並非針對違規，交通部先從工程、教育、監理著手，最後才是配套執法。

    林福山進一步說明，檢討處罰是希望駕駛對行人保護要有最優先觀念，透過已造成傷亡的處罰檢討，希望有更高警惕方式；至於行人方面，目前還是以加強宣導為優先。

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