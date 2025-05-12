澄清湖高球場遭控砍3公頃森林做滯洪池 市府:採生態工法汛期前施工

遭控砍3公頃森林做滯洪池，高市府澄清是透過生態工法，增設滯洪池。（森林城市協會提供）

2025/05/12 08:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕生態團體指控高市府於澄清湖高爾夫球場，砍3公頃森林做滯洪池，恐重創自來水源保育區水土保持；市府則強調，為確保下游居民生命財產安全，高爾夫球場根據防洪必要性及水利專業，透過生態工法增設滯洪池，於5月汛期前進場施工。

澄清湖高爾夫球場因租約問題及使用除草劑，被高市府強制收回。森林城市協會理事長莊傑任指出，高爾夫球場位處澄清湖自來水源保護區，市府當時說已違反飲用水管理條例，但市府收回球場同時，竟開始摧毀3公頃森林植被的滯洪池工程，現場原本茂密的自然植被，全部被挖手挖除，變成黃土一片。

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莊傑任強調，高爾夫球場本來就有許多的短草草皮區，根本不需要動到森林，就可以滿足滯洪池需求，當高市府承諾要給市民一個大公園，為何反而變成摧毀生態與森林植被？呼籲市府立即停止工程，邀集民間生態團體，共商改善方案。

對此，高市水利局表示，澄清湖高爾夫球場位於易淹水的三民區本和里、鳥松區本館路、鳳山赤山地區的上游山坡地，球場經營業者數十年來未對60公頃市有土地實施有效水土保持處理與維護，威脅下游居民生命財產安全，市府在今年5月汛期來臨進場施工，是根據防洪必要性及水利專業，透過生態工法增設滯洪池。

水利局強調，球場坡地於豪雨期間出現坡面逕流集中、下游排水壓力劇增等問題，為確保整個球場的出流管制，水利專家依法估算至少需3.7萬噸滯洪量，市府選在場區內地勢最低的10號蓄水池及周邊練習場，緊急進場設置「滯洪沉砂池」，落實場區出流管制。

針對生態團體質疑為何不在球場的淺短草皮區域施工，水利局駁斥說，該球場地勢自西向東傾斜，短草皮區一方面地勢較高，另方面短草皮根本無法在豪大雨有效蓄水滯洪。這次施作已採最小面積，並保留現場喬木及大型樹木，也順道將雜木區內，因去年颱風吹襲倒塌的枯木雜枝一併清理，完工後將透過植栽復原施工區域的綠覆植被，維持水土保持及水質保護。

高市府強調是選在場區內地勢最低的10號蓄水池及周邊練習場，設置「滯洪沉砂池」。（森林城市協會提供）

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