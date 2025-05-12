清大環文系永續發展工作坊，推動地方永續教育與實踐。（記者蔡彰盛攝）

2025/05/12 08:06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為深化聯合國永續發展目標在地方的推廣與實踐，清華大學與苗栗縣環境保護局共同舉辦「永續發展工作坊」，透過跨域合作與實地行動，培養青年學子與地方社群對永續議題的認識與參與，並促進苗栗地區的永續發展。

清大環文系主任鄭國泰表示，希望透過計畫鼓勵學生以創新、跨領域的方式，將永續理念融入在地行動。此次與苗栗縣環保局的合作，正是希望透過學術資源與地方經驗的結合，培養具備永續思維與實踐能力的人才。

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苗栗縣府包括交通工務處、工商發展處、勞工及青年發展處、農業處等共同參與工作坊。活動中，與會人員針對永續發展目標進行深入討論，並分享各自業務與永續發展的連結，期望透過跨部門合作，整合資源，提升政策效能。

工作坊內容包括氣候變遷、資源循環、能源轉型、社區營造等。參與者透過案例分享與實地踏查，了解苗栗在永續發展上的挑戰與機會，並討論可行的解決方案。

苗栗縣環保局指出，此次與清大合作，進一步強化了地方與學術單位的連結，共同為苗栗的永續發展努力。工作坊不僅促進清華大學與苗栗縣政府之間的合作，也為參與者提供了跨域交流的平台。

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