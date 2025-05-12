05/12各報重點新聞一覽

中國泉州富美宮以祖廟名義來台遶境，陸委會昨強調，從未收到富美宮的交流申請案，政府嚴厲譴責有心人士規避交流審查機制，將依法嚴處。（取自臉書）

2025/05/12 07:10

自由時報

中國宮廟將參加白沙屯媽祖遊庄 來台遶境違法

中國泉州富美宮以祖廟名義來台，連日拜會各縣市地方宮廟、蕭氏宗親會及里長，五月十二日將參加白沙屯媽祖遊庄，將台灣當作遶「境」範圍。陸委會昨強調，從未收到富美宮來台遶境的交流申請案，政府嚴厲譴責有心人士規避交流審查機制，將依法嚴處。

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停辦18年 政院重啟 公地放領 宜蘭大南澳還地於民

台灣自二○○八年停辦公地放領政策，歷經十八年，行政院基於土地正義，保障人民財產權，決定於宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里大南澳地區八十公頃台拓地重啟公地放領政策，還地於民，希望三個月內完成，另外盤點全國一千七百公頃國有平地耕地，將評估是否擴及其他地區。政府自一九四八年起辦理公地放領，後因九二一震災與桃芝風災重創台灣，基於國土保安與復育政策停辦迄今。

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長期監控鄰宅香爐、油煙廢氣侵擾 惡鄰入侵 法官判6個不得

新竹陳男不滿鄰居張男長期將監視器對準他家，且以香爐、宗教音樂、狗叫聲與廚房油煙、風扇噪音等侵入陳家土地與房屋，苦不堪言的陳家憤而提告，訴請排除侵害，新竹地院民事庭審理後，連續對張男判決六個「不得」侵入鄰宅。

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聯合報

川普：美中談判有重大進展 達成許多共識

美中高層官員10日在瑞士商討經貿議題約八小時後，11日繼續第二天會商。美國總統川普10日在會談結束後讚揚談判進展，表示「達成許多共識」、取得重大進展，以「友好且具建設性的方式全面重設」雙方關係。

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高薪難留護理師 畢業生僅三分之一投入臨床醫療

今天是國際護師節，據統計，國內護理科系畢業生僅約三分之一投入臨床醫療，不少人在執業幾年後選擇轉業，主要原因在於工時長、環境惡劣，身心壓力沉重，白衣天使救人的初衷被消耗殆盡。

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中國時報

中美會談 川普：經貿全面重啟

在全球高度關注下，美中兩國高層11日繼續在日內瓦進行第2天會談，企圖緩和彼此持續升溫的貿易戰。雙方尚未就關稅等核心議題是否達成共識對外說明，但美國總統川普在首日會談後表示，雙方經貿往來「全面重啟」（total reset），且會談成果「非常好」，展現對後續進展的樂觀態度。

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藍：綠若拿下過半席次 恐沒收4＋1

立法院會9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正草案，新增「4+1」天國定假日。藍委質疑政院是否提覆議？對此，民進黨團總召柯建銘11日認為，行政院不必急著提覆議，他意有所指地說，「明年政治環境、立院政黨比例就不一樣了」。藍委質疑柯的意思是在大罷免之後，待民進黨在國會取得過半席次後，推翻修法。

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行政院基於土地正義，決定於宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里大南澳地區80公頃台拓地重啟公地放領政策，還地於民。（民眾提供）

鄰居長期將監視器對準他家，且以香爐、宗教音樂、狗叫聲與廚房油煙、風扇噪音等侵入，新竹地院民事庭審理後，連續判決六個「不得」侵入鄰宅。（資料照）

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