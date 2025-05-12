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    鋒面南移！ 南部仍有陣雨 下半天雨勢逐漸趨緩

    今日南台灣水氣仍多，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有可能出現局部較大雨勢。（資料照）

    今日南台灣水氣仍多，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有可能出現局部較大雨勢。（資料照）

    2025/05/12 06:44

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（12日）鋒面位於巴士海峽，南台灣水氣仍多，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有可能出現局部較大雨勢，不過到了下半天，南台灣的降雨會逐漸趨緩，其他地區也會從局部的零星降雨陸續轉為多雲的天氣。

    氣溫方面，清晨各地仍涼，中部以北及宜蘭、花蓮約18至20度，南部及台東約21、22度，白天東北季風逐漸減弱，氣溫稍回升，各地高溫約25至28度，不過入夜之後中部以北及宜蘭、花蓮低溫仍約19至21度，南部及台東22至24度，民眾早出晚歸也請適時增添衣物、避免著涼。

    空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

    週二（13日）水氣明顯減少，各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。白天氣溫持續回升，北部19至31度，中部21至31度，南部22至32度，東北部18至28度，東部20至27度，東南部22至29度。

    週三、週四（14日、15日）環境為偏東南風，各地仍以多雲到晴天氣為主，僅迎風面東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後其他山區有局部短暫雷陣雨，各地氣溫溫暖偏熱。北部20至32度，中部21至33度，南部23至33度，東北部20至30度，東部21至29度，東南部23至30度。

    溫度:

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    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    19 ~ 26 20 ~ 28 22 ~ 28 20 ~ 25

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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