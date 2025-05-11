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    歡慶母親節 屏東東港黑鮪連2天百尾進港

    東港黑鮪大量進港。（資料照）

    東港黑鮪大量進港。（資料照）

    2025/05/11 22:58

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天是母親節，許多遊客湧入正盛產黑鮪魚的東港海鮮，而東港魚市場正巧接連兩天都有破100尾黑鮪魚入港，攤商說，現階段黑鮪魚肉的油花分佈最均勻且香氣最足，入口即化，適合全家大小來嘗鮮。

    屏東黑鮪魚文化觀光季已在5月3日正式登場，擺脫漁季初期捕獲量不穩定且死魚起鉤較多的情形，內質與香氣和價格已進入新的甜蜜點，5月9日就有101尾入港，是本季首度突破單日百尾，5月10日則是一口氣增加到117尾，今天照例未開市，卻接連「破百」，可說是與時節相呼應。

    「滿滿都是人！」，東港海產一條街的光復路上，中午則是幾乎找不到停車位，遊覽車團客是一輛輛的下車魚貫進入餐廳，為海產街帶來久違的榮景。佳珍海產餐廳昨天一個中午得要進行兩輪的出餐；東港區漁會魚市場停車場則停滿車輛，車潮綿延整條朝隆路，華僑市場與魚市內的黑鮪魚專賣區是人潮洶湧，十分熱鬧。

    東港區漁會說，目前已正式進入盛產期，預計接下來每日破百尾會是常態，現有的黑鮪活魚起鉤的比例已經逐漸回復，上貨的價格仍可維持在每公斤6到800元左右，華僑市場的攤商則說，昨天因為下雨，人潮雖沒想像中多，但已是久違人潮，希望業績能更旺。

    東港黑鮪魚專賣區。（記者陳彥廷攝）

    東港黑鮪魚專賣區。（記者陳彥廷攝）

    東港華僑市場人潮滿。（記者陳彥廷攝）

    東港華僑市場人潮滿。（記者陳彥廷攝）

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