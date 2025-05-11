鄧麗君生前愛店...... 百年歷史「苦茶之家」總店無預警熄燈！

苦茶之家總店無預警宣布熄燈。（資料照）

2025/05/11 23:32

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於北市大同區長安西路、擁有近百年歷史的老字號養生飲品店「苦茶之家」總店，突然傳出本月熄燈，讓不少忠實顧客相當錯愕與不捨。

創立於近百年前的苦茶之家，販售以苦茶為主的飲品及傳統甜品，陪伴無數台北人成長。不過業者本月初突然透過官方臉書貼出長安總店休業公告，「親愛的老顧客朋友們，感謝大家長久以來對苦茶之家的支持與陪伴。在這段經營的日子裡，我們有幸與每一位來店的客人相遇，聆聽你們的故事，分享一杯回甘的苦茶，一起走過許多日常的時光。」

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「經過長時間的思考與不捨，我們決定自114年5月正式休業。這並不是一個輕易的決定，但我們相信，每一段旅程都有它的終點，也是新的開始。苦茶的苦，是提醒我們生活的真實；它的甘，是人生細水長流的回報。我們希望這份精神，未來也能繼續陪伴大家，即使不再在原來的位置。謝謝你們曾經走進我們的小店，謝謝你們用行動支持我們的理念。願未來的日子裡，你我都能繼續好好生活，好好喝茶。期待有一天，我們能再度相見。」

不少顧客得知後紛紛留言，「從幼童時就喝，已是四十幾年前的事了，謝謝苦茶之家」、「我超愛苦茶之家的說，三不五時都要四繞過去買」、「現在經過老家總是要去吃個甜的美好回憶沒了」、「好可惜啊！」、「沒有你的日子，我會想你的，桂花蓮子湯再見了」。

苦茶之家不僅是許多婆婆媽媽的美容補給站，店裏的苦茶、苦茶露、苦茶油，從生產、製造到販售全不假他人，就連店內的蜂蜜、蜂王漿也是自家養蜂場生產、製造，還有養生雪蛤膏，店裏也買得到。除了「吃苦」，店內研發的甜品也深受消費者喜愛，尤其是和苦茶並列招牌的芋頭蓮子湯，還有加了獨門芋頭汁的木瓜牛奶，是藝人鄧麗君、蘇有朋、蕭薔等人的愛店。

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