金門金城國中段考不雅用語 女民代：赤裸裸的性騷擾

女律師議員吳佩雯痛批：「這些考題是赤裸裸的性騷擾！」（資料照）

2025/05/11 22:18

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城國中段考出現不雅字眼引發社會譁然，議會教育小組議員董森堡強烈質疑審題機制怠惰、遲滯，喊話縣府教育處對全縣國中把關工作總體檢；女律師議員吳佩雯痛批：「這些考題根本不是教育，而是赤裸裸的性騷擾！」

金城國中試卷出現不倫用語的怒火，還延燒到許多家有國中子女的「地方媽媽」，對於這些試卷的文字竟能通過重重管制，印在給子女應考的健康定期考查試題，簡直不可思議，直言「太離譜」、「平常對孩子都白教了」；尤其在等待垃圾車的空檔，更成了許多怒火中燒的地方媽媽競相「倒垃圾」的宣洩時間。

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董森堡說，金城國中段考一些用字遣詞很有爭議，可能比較低俗、比較直接，有些還把社會有爭議的用詞放到考試卷；老師對學生而言地位很高，很擔心學生看到這些用語可以放在考卷，因此認為講這些話無所謂，那就會對學生產生很大的負面效應。

「女人救世劍」諧音不當聯想

董森堡說，例如試卷答案選項有「女人救世劍」，可能會產生「女人就是賤」的不當聯想，用這種同音異字來替代性的貶抑，又有點性別岐視，是非常不妥的。

他質疑金城國中根本未落實考題的審查機制，要求縣府教育處對全縣5所國中有關段考的命題及審題機制展開總體檢，確實為下一代的受教權把關。

女議員吳佩雯說，對於金城國中發生如此離譜的事件感到痛心、憤怒；這些充斥著性暗示、侮辱與歧視的字眼，不僅嚴重傷害學生的身心健康，更玷污金門教育界。

她說，出題老師利用職權，在考卷中夾帶低俗惡劣的內容，是對學生人格尊嚴的嚴重踐踏，更是對教師專業倫理的羞辱，讓金門的教育淪為全國笑柄。出題老師行為「粗俗不堪」、「教育界之恥」。

吳佩雯說，教育處應立即撤查，嚴懲失職教師，並追究相關行政責任，絕不容許教育者在校園內傳播這種毒害學生身心的言語暴力。

議員董森堡喊話，金門縣府應對全縣國中考題總體檢。（資料照）

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