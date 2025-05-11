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    「台北民歌新浪潮」西門紅樓登場 音樂人唱出新味道

    今日活動邀來四組演出者，包含女王頭（Queenhead）、鄭小韻、Jumbo 江柏翰、童心 Valentina及米粒 Milla等新世代音樂人登台演出。（圖由台北市政府文化局提供）

    今日活動邀來四組演出者，包含女王頭（Queenhead）、鄭小韻、Jumbo 江柏翰、童心 Valentina及米粒 Milla等新世代音樂人登台演出。（圖由台北市政府文化局提供）

    2025/05/11 20:59

    〔記者劉詠韻／台北報導〕為響應「2025潮台北 Trendy Taipei」城市行動理念，「台北民歌新浪潮」系列活動於今下午至晚間8時許於西門紅樓廣場登場，儘管天氣不佳、現場不斷下著小雨，但仍有喜愛民歌的民眾駐足傾聽。文化局表示，此次亮點在於結合經典民歌與當代音樂人創新演繹，連結觀光資源與商圈特色，持續傳承「唱自己的歌」這份屬於台北的音樂文化與創作精神。

    今日活動邀來四組演出者，其中包含女王頭（Queenhead）、鄭小韻、 Jumbo 江柏翰、童心 Valentina及米粒 Milla等新世代音樂人登台演出，為鼓勵音樂創作者以嶄新詮釋方式演唱經典民歌，也融合當代原創音樂，促進跨世代音樂交流，盼藉由五場戶外免費演出，讓音樂走出表演場館，融入市民日常生活。

    文化局指出，台北自1970年代民歌風潮興起以來，孕育許多音樂創作人才與空間，如民歌西餐廳等，為本地音樂發展奠定基礎，如今民歌邁入50周年，「台北民歌新浪潮」希望透過公私協力模式，串聯北市音樂場域與業者，將民歌精神延伸至新世代生活場景。

    文化局介紹，第二場活動將於18日下午及晚上分別在公館水岸廣場進行，最後一場則於6月7日下午在永康公園舉辦，歡迎喜愛音樂的市民前來參與。

    今日活動邀來四組演出者，包含女王頭（Queenhead）、鄭小韻、Jumbo 江柏翰、童心 Valentina及米粒 Milla等新世代音樂人登台演出。（圖由台北市政府文化局提供）

    今日活動邀來四組演出者，包含女王頭（Queenhead）、鄭小韻、Jumbo 江柏翰、童心 Valentina及米粒 Milla等新世代音樂人登台演出。（圖由台北市政府文化局提供）

    今日活動邀來四組演出者，包含女王頭（Queenhead）、鄭小韻、Jumbo 江柏翰、童心 Valentina及米粒 Milla等新世代音樂人登台演出。（圖由台北市政府文化局提供）

    今日活動邀來四組演出者，包含女王頭（Queenhead）、鄭小韻、Jumbo 江柏翰、童心 Valentina及米粒 Milla等新世代音樂人登台演出。（圖由台北市政府文化局提供）

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