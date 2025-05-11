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    週一雨勢趨緩下半天轉多雲 清晨涼白天氣溫稍回升

    週一鋒面減弱，各地天氣回穩，下半天恢復多雲天氣。（記者方賓照攝）

    週一鋒面減弱，各地天氣回穩，下半天恢復多雲天氣。（記者方賓照攝）

    2025/05/11 22:14

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週一（12日）鋒面減弱東移，天氣逐漸回穩，一早仍有局部降雨機率，但雨勢逐漸趨緩；北部、宜蘭、花蓮整日18到25度，中部20到28度，南部、台東22到28度，早出晚歸請適時增添衣物。

    中央氣象署預報，週一鋒面逐漸減弱但水氣仍多，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢的機率，預計下半天南部降雨有漸緩的趨勢，其他地區一早仍有局部降雨機率，到了白天會陸續轉為多雲較穩定的天氣。

    氣溫方面，週一清晨各地仍涼，中部以北及宜蘭、花蓮約18到20度，南部及台東約21、22度，白天東北季風逐漸減弱，氣溫稍回升，各地高溫約25到28度；澎湖、金門、馬祖多雲到晴，澎湖22到28度，金門20到28度，馬祖19到24度。早晚較涼，外出可適時增添衣物。

    天氣風險公司指出，上半天南部、東南部仍可能有局部短暫陣雨，下半天之後恢復多雲的天氣，中北部、東北部、東部則是清晨過後就以多雲的天氣為主，甚至如果雲層散開比較明顯的話，陽光也會有露臉的機會，天氣逐漸趨於穩定。

    紫外線方面，週一連江縣、金門縣、澎湖縣為「過量級」，其餘縣市皆為「中高量級」。

    空氣品質方面，週一環境風場為東北東風至偏東風，東北東風仍可能挾帶微量境外污染物影響北部及離島，午後西半部地區受光化作用影響，臭氧濃度易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

    氣溫方面，週一北部、宜蘭、花蓮整日18到25度，中部20到28度，南部、台東22到28度。（擷取自中央氣象署網站）

    氣溫方面，週一北部、宜蘭、花蓮整日18到25度，中部20到28度，南部、台東22到28度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週一連江縣、金門縣、澎湖縣為「過量級」，其餘縣市皆為「中高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週一連江縣、金門縣、澎湖縣為「過量級」，其餘縣市皆為「中高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週一竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週一竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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