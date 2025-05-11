為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鎮北宮徒步進香第5天 南鯤鯓代天府北上致意

    全球鯤鯓王聯誼會台北鎮北宮徒步返南鯤鯓代天府進香 ，今第5天抵達台中，南鯤鯓代天府總幹事侯賢名（右2）北上慰問致意，感謝大家用雙腳傳承信仰、以汗水灌溉文化。（鎮北宮提供）

    全球鯤鯓王聯誼會台北鎮北宮徒步返南鯤鯓代天府進香 ，今第5天抵達台中，南鯤鯓代天府總幹事侯賢名（右2）北上慰問致意，感謝大家用雙腳傳承信仰、以汗水灌溉文化。（鎮北宮提供）

    2025/05/11 20:27

    〔記者王涵平／台南報導〕全球鯤鯓王聯誼會台北鎮北宮徒步返南鯤鯓代天府進香

    ，今第5天抵達台中，南鯤鯓代天府總幹事侯賢名北上慰問致意，感謝大家用雙腳傳承信仰、以汗水灌溉文化。

    鎮北宮徒步回祖廟台南北門南鯤鯓代天府進香謁祖，預計以11天總計288公里，在5月17日抵達南鯤鯓。

    鎮北宮全體執事與進香團30多人今日在雨中抵達台中日南車站，侯賢名前往致意並祈願王爺庇佑隊伍一路平安，圓滿順利。

    目前正逢國定民俗「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」，南鯤鯓廟的「大王」李府千歲神誕日農曆4月26日（國曆5月23日）、「五王」范府千歲神誕日農曆4月27日。

    鎮北宮主委張義法、副主委林柄昆帶領的進香團護持李府千歲等神尊，一行人在雨勢中堅定步伐，張義法強調除了信仰的力量，也有大家的支持與鼓舞。

    全球鯤鯓王聯誼會台北鎮北宮徒步返南鯤鯓代天府進香 ，今第5天抵達台中，南鯤鯓代天府總幹事侯賢名（右2）北上慰問致意，感謝大家用雙腳傳承信仰、以汗水灌溉文化。（鎮北宮提供）

    全球鯤鯓王聯誼會台北鎮北宮徒步返南鯤鯓代天府進香 ，今第5天抵達台中，南鯤鯓代天府總幹事侯賢名（右2）北上慰問致意，感謝大家用雙腳傳承信仰、以汗水灌溉文化。（鎮北宮提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播