鎮北宮徒步進香第5天 南鯤鯓代天府北上致意

全球鯤鯓王聯誼會台北鎮北宮徒步返南鯤鯓代天府進香 ，今第5天抵達台中，南鯤鯓代天府總幹事侯賢名（右2）北上慰問致意，感謝大家用雙腳傳承信仰、以汗水灌溉文化。（鎮北宮提供）

2025/05/11 20:27

〔記者王涵平／台南報導〕全球鯤鯓王聯誼會台北鎮北宮徒步返南鯤鯓代天府進香

，今第5天抵達台中，南鯤鯓代天府總幹事侯賢名北上慰問致意，感謝大家用雙腳傳承信仰、以汗水灌溉文化。

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鎮北宮徒步回祖廟台南北門南鯤鯓代天府進香謁祖，預計以11天總計288公里，在5月17日抵達南鯤鯓。

鎮北宮全體執事與進香團30多人今日在雨中抵達台中日南車站，侯賢名前往致意並祈願王爺庇佑隊伍一路平安，圓滿順利。

目前正逢國定民俗「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」，南鯤鯓廟的「大王」李府千歲神誕日農曆4月26日（國曆5月23日）、「五王」范府千歲神誕日農曆4月27日。

鎮北宮主委張義法、副主委林柄昆帶領的進香團護持李府千歲等神尊，一行人在雨勢中堅定步伐，張義法強調除了信仰的力量，也有大家的支持與鼓舞。

全球鯤鯓王聯誼會台北鎮北宮徒步返南鯤鯓代天府進香 ，今第5天抵達台中，南鯤鯓代天府總幹事侯賢名（右2）北上慰問致意，感謝大家用雙腳傳承信仰、以汗水灌溉文化。（鎮北宮提供）

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