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    永和公車站前出現大洞！疑連日豪雨掏空地基釀災

    新北市永和區487號前的公車停靠區出現大坑洞，嚇壞附近駕駛、居民。（翻攝自臉書「我是永和人」）

    新北市永和區487號前的公車停靠區出現大坑洞，嚇壞附近駕駛、居民。（翻攝自臉書「我是永和人」）

    2025/05/11 19:44

    〔記者陳奕劭／新北報導〕受到鋒面影響，北部地區降雨不斷，新北市永和區487號前的公車停靠區今天（11日）下午3點出現大坑洞，嚇壞附近駕駛、居民。警方接獲報案後，先以三角錐圍起坑洞周圍，並通知相關單位搶修，所幸未造成任何人傷亡。新北市養護工程處說明，疑似是管線破損，加上連日大雨掏空地基所致，將盡力於明天尖峰時段前完成修復。

    民眾今天在新北市永和區487號前的公車停靠區發現大坑洞，趕緊通知警方處理，考量現場安全，警方立即拉起封鎖線，擺起交通錐，並通知新北養工處等單位搶修。

    市府養工處表示，該處路段發生路面掏空，出現一處長度2公尺、寬度1.4公尺、深度 2.3公尺的坑洞，目前已調派義交協助交通，並調動開挖機具前往現場處理，同時設置警示帶做簡易交維。

    關於發生坑洞原因，養工處指出，因永和區中正路開發早，道路下方管線多，且凹陷處靠近側溝，初步判斷是側溝或是管線破損，加上連日大雨掏空道路下方基礎，實際原因要開挖後才能確定。

    養工處說明，永和區中正路每日定期皆有派員進行道路巡查、修補，今天下午已開挖確認，待釐清掏空原因後，將盡力於明天尖峰時段前完成修復。

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