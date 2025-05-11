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    白沙屯媽進香結束！首次走進南投 名間鄉長透露在斗六遇神蹟

    白沙屯媽祖6日傍晚駐駕名間鄉松柏嶺受天宮，隔日清晨起駕，現場滿滿的人潮。（圖擷自白沙屯媽祖網路電視）

    白沙屯媽祖6日傍晚駐駕名間鄉松柏嶺受天宮，隔日清晨起駕，現場滿滿的人潮。（圖擷自白沙屯媽祖網路電視）

    2025/05/11 19:05

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕白沙屯媽祖10天9夜進香結束，今年最被津津樂道的是200年來首次走進南投縣，名間鄉長陳翰立透露，媽祖婆5日駐駕斗六福懋公司，他在門外雙手合十參拜完，現場有人認出他並說「可進去跪拜」，讓他得以進入向媽祖婆訴說名間鄉的困境，想不到隔天「粉紅超跑」就轉進名間鄉並進駐受天宮。

    白沙屯媽祖在山邊媽祖陪同下，從5月1日午夜展開的北港朝天宮徒步進香活動，10天9夜進香活動今天圓滿結束，今年進香活動創下很多的驚奇，像報名香燈腳人數歷年最多、路線被猜錯、頭旗被海放多次…等，其中最讓人津津樂道的是在第一次走進南投縣，並在名間鄉松柏嶺受天宮駐駕一夜。

    自沙屯媽祖200年來首次走進南投縣，走的路線都在名間鄉，從新民村進入到走上松柏嶺，隔日清晨離開往彰化縣田中鎮前進。名間鄉長陳翰立至今仍對媽祖婆到名間鄉一事感激不已，他說：「親自感受媽祖婆的神蹟，至今覺得不可思議！」。

    陳翰立說，5日傍晚得知「粉紅超跑」停在斗六市的福懋公司，便到福懋公司在停駐媽祖鑾轎的門外，跟著其他信眾排隊參拜，雙手合十參拜完準備離開時，現場有位工作人員認出他，並告訴他「可到裡面向媽祖婆跪拜祈求」。

    「從沒想過可那麼靠近媽祖婆的鑾轎！」，陳翰立說，跪拜時有跟媽祖婆訴苦，指名間鄉茶葉面積全台最大有2200公頃，若再加上其他經濟作物多達5400公頃，但縣府要在新民村設焚化爐，擔心名間鄉產業會受到影響。最後邀請白沙屯媽祖和山邊媽祖若有機會能到名間鄉走走。

    陳翰立也說，能在媽祖婆鑾駕前跪拜已覺得有神蹟，當天只敢邀媽祖婆有機會到名間鄉走走，根本不敢求媽祖一定要來，但隔日「粉紅超跑」真的轉進南投縣，從從新民村走進名間鄉內，並帶著信眾上松柏嶺，再次感受媽祖婆的神蹟。

    名間鄉長陳翰立（跪者最左）在鄉界恭迎「粉紅超跑」，他說，前一天就感受到媽祖婆的神蹟。（陳翰立提供）

    名間鄉長陳翰立（跪者最左）在鄉界恭迎「粉紅超跑」，他說，前一天就感受到媽祖婆的神蹟。（陳翰立提供）

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