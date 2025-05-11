中市停車格不敷需求 議員要求參考停車積分、浮動費率制度

台中市汽車達119萬輛，停車格遭質疑不敷使用。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/11 18:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕目前台中市登記汽車數約119萬輛，民進黨市議員施志昌指出，台中市汽車數不斷成長，但是目前公有的停車格只有36萬格，根本不敷需求，市府應從「需求調節」的角度出發，推動如國外的「停分制度」與「浮動停車費率制度」兩大新制，引導市民行為轉變，多搭乘大眾運輸系統。

交通局表示，台中市公有停車格約36.8萬格，但公有停車場的為周轉率3，可以供3倍的車輛停放；市府已透過數位平台「台中通App」推出「台中幣」，鼓勵民眾搭乘大眾運輸、回收塑膠等，都能獲得台中幣，可到特約商店消費或折抵停車費，增加民眾搭乘大眾運輸的意願。

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議員施志昌表示，台中市汽車數增速遠超過新建停車空間的速度，建議台中市應參考新加坡、加州聖塔莫尼卡與英國倫敦等城市做法，試辦「停車積分制度」，透過點數與回饋鼓勵民眾減少開車、改搭大眾運輸。例如市民若選擇一週中有數天不開車，改搭捷運、公車或Ubike，便可透過台中通或交通局App累積「綠點」，換取停車折扣或其他市政優惠，市府可先試辦。

此外，對於熱門區域長期「一位難求」與冷門區位閒置並存的現象，施志昌認為可推動「浮動停車費率制度」，依據時段與地點的實際需求，彈性調整停車費用。

他指出，美國舊金山SFpark計畫自2009年實施以來，已成功運用感測器與AI數據分析動態調整費率，有效改善停車資源分配。台中可率先選定一中商圈、公益路與台中火車站周邊為試辦區，導入「尖峰時段費率上調、離峰時段下調」的智慧收費制度，並公開費率與成效數據，讓市民參與檢視。

交通局表示，停車浮動費率機制需考量軟、硬體條件，以及民眾對於「停車動態費率」的接受度，目前正推動區區智慧停車計畫，將路外停車場剩餘車位介接台中交通網APP，以完整揭露車格資訊，未來將持續檢討優化。

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