航海家無動力航海從帛琉抵達台東 最怕遇到中共船艦

帛琉無動力傳統帆船「Alingano Maisu」號，歷經20天航行，於5月8日航抵台東縣蘭嶼，與達悟族拼板舟同框。（記者黃明堂翻攝）

2025/05/11 20:46

〔記者劉人瑋／台東報導〕來自帛琉的無動力船Alingano Maisu號仿古人航行至台東，歷經20天航程後於5月8日抵達台東，台東縣政府今天舉辦「海洋文化領航－南島國際交流活動」造舟文化分享會。船員等一行人分享海上經歷，除了遇到挫折時須更有堅強的心理素質，最麻煩的還是擔心遇上中共船艦，計畫主持人兼領隊張也海．夏曼表示，行前曾有人送來其他與中共交好國旗以避免威迫。但他說本是以帛琉名義出航，因怕中共威迫而改「這太荒謬了！」，因此堅持不改。

分享會聚焦於南島民族傳統航海智慧。關島知名航海家兼獨木舟工匠Ronald Acfalle致力復興關島航海文化；密克羅尼西亞的大師級領航員Sesario Sewralur強調仰賴星象、海流及風向等自然元素進行航行的重要，他也在帛琉社區學院培育下一代航海人才，以跨世代傳承傳統航海知識。

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台灣導演張也海．夏曼，以拍攝《尋路航海》經驗分享原民造舟歷程與智慧，深入了解原住民族與海洋深厚的情感連結，他說，同行船員都有航海經驗，有情緒低潮，眾人即一同面對並將其疏導再尋找解法，例如主帆因風暴斷裂、毀損，全船漂流30多小時，或進入無風帶進退不得，或遇大雨根本看不到星星難分方向，一切只能控制情緒冷靜面對、重新擬航行策略。

部落友人則好奇問，有沒有遇到「共匪」。張也海．夏曼說，這問題連密克羅尼西亞航海協事前也想過，對方出於善意贈一面其聯邦旗幟，希望在遇上中共船艦時，看在中共交好份上放其通過，但自己覺得「這太荒謬了」，本代表帛琉出航，就該本於初心抵達，因此婉拒對方的好意，還好航行途中巧遇的6艘艦艇，皆為美菲聯合軍演船艦，因此一路無事。最後返回台東時，船上懸掛的即是青天白日滿地紅國旗與帛琉旗幟。

航行成員表示，航行中透過天象、星星導引，遭遇數十日豪雨，實在難辨東西，所幸在雲開天清之際認清航路，「我們也做好回程的準備了，相信都能克服，這個世界很小，而我們只有一個（共通）海洋，如若人各異心、紛爭不斷，這世界將陷入危機。

張也海．夏曼與船員等一行人分享海上經歷。（記者劉人瑋攝）

大批學者專家及帛琉前、現任官員參與。（記者劉人瑋攝）

密克羅尼西亞的大師級領航員Sesario Sewralur強調仰賴星象等自然元素進行航行。（記者劉人瑋攝）

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